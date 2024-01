Où placer son argent en 2024 ?

Crédit photo : Shutterstock

Les taux d'intérêt ont connu une période de forte hausse sur les 18 derniers mois. Pour 2024, les économistes semblent s'accorder sur le fait que l'inflation devrait poursuivre sa décélération et entrainer avec elle la stabilisation voire la baisse des taux d'intérêt. Dans ce contexte, quelles solutions privilégier pour placer son argent en 2024 ?

Vers une stabilisation voire une baisse des taux en 2024

En réponse au retour de l'inflation, les taux d'intérêt ont connu une période de forte hausse sur les 18 derniers mois. Mais alors qu'il y a un an, l'inflation avoisinait les 6 %, elle a entamé une décrue pour atteindre 3,50 % en novembre puis 3,70 % en décembre 2023 selon l'Insee. Pour 2024, les économistes semblent s'accorder sur le fait que l'inflation devrait poursuivre sa décélération et entrainer avec elle la stabilisation voire la baisse des taux d'intérêt. En effet, avec une inflation qui se rapproche de sa cible (2%), la BCE (banque centrale européenne) devrait stabiliser les taux pour maintenir l'inflation à ce niveau. « Ce que nous disons depuis octobre c'est que nous ne monterons plus les taux. Entre la montée et la baisse qui devrait avoir lieu à un moment de 2024 il y a un plateau. (…) Il a fallu augmenter les taux d'intérêt pour soigner la maladie de l'inflation » a expliqué le gouverneur de la Banque de France il y a quelques semaines à la radio.

Du côté des marchés financiers, la volatilité devrait être importante en 2024, au regard notamment des fortes incertitudes au niveau géopolitique.

Dans ce contexte, quelles solutions privilégier pour placer son argent en 2024 ? Les placements peu ou pas risqués offrent encore de belles opportunités, avant la baisse probable des taux d'intérêt.

Les livrets

D'une manière générale, les livrets permettent de placer son épargne à des taux qui restent encore intéressants, tout en gardant la possibilité de retirer son argent à tout moment.

Le Livret A et le LDDS (livret de développement durable et solidaire) sont règlementés par l'État et leur taux est gelé à 3,00 % jusqu'au 31/12/2024. De plus, les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et, contrairement à certains produits d'épargne, ils ne comportent pas de frais. En revanche, ces livrets sont plafonnés à 22.950 euros pour le Livret A et à 12.000 euros pour le LDDS .

Les taux des livrets bancaires sont fixés librement par les banques. En ce moment, il est possible d'obtenir des rendements autour de 2,50 %. Les super-livrets offrent des opportunités sur des périodes limitées de 3 à 4 mois, avec des taux boostés qui peuvent monter jusqu'à 5,50 %. En revanche, ces livrets sont fiscalisés et les intérêts sont soumis à la flat tax au taux de 30 %.

Les comptes à terme

Les comptes à terme sont des comptes épargne qui offrent un taux d'intérêt attractif en contrepartie d'un blocage des sommes pendant une durée prédéfinie. Chaque banque établit ses propres conditions lors de la souscription, incluant la durée de blocage, le taux d'intérêt, et le montant minimum de dépôt. Actuellement, les meilleurs comptes à terme permettent d'obtenir 3,50 % pour une durée de blocage d'un an. Bon à savoir : les comptes à terme ne comportent pas de frais et les intérêts perçus sont soumis à la flat tax (30 %).

Les fonds euros de l'assurance vie

Les fonds en euros de l'assurance vie ont rapporté en moyenne 2,00 % en 2022. Les assureurs commencent à annoncer les taux de rendement au titre de l'année 2023, qui devraient s'établir en moyenne autour de 2,50 %. Mais avec la remontée des taux, les assureurs (qui ont intérêt à collecter sur ce support) multiplient les offres attractives à valoir sur les taux 2024 (qui seront connus en 2025). Il est ainsi possible d'obtenir un bonus de rémunération pouvant aller jusqu'à plus de 2,00 % sur le taux 2024 de certains fonds euros.

Bon à savoir, l'épargne placée sur le fonds en euros est garantie. Si elle est disponible à tout moment, pour bénéficier d'une fiscalité avantageuse il faut attendre les 8 ans du contrat. Par ailleurs, les contrats d'assurance vie comportent des frais annuels de gestion et potentiellement des frais d'entrée.

Les fonds obligataires datés

Un fonds obligataire daté se compose principalement d'obligations. Il a une échéance connue à la souscription et génère des coupons annuels réguliers, assurant ainsi un rendement stable sur toute sa durée de vie. Actuellement, les fonds obligataires datés à échéance 5 ans permettent de profiter de taux de rendement annuels pouvant aller jusqu'à 4,00 % voire 5,00 %. S'ils sont généralement peu risqués, il faut toutefois être vigilant à la part d'obligations « high yield » (les plus risquées) dans le fonds. Par ailleurs, si les taux d'intérêt venaient à baisser, ces fonds obligataires datés pourraient prendre de la valeur …