Opération Tranquillité Vacances, inscrivez-vous !

Les Français - à l'image de presque tous les habitants de la planète - sont restés confinés de longues semaines chez eux, et ont douté de la possibilité qui allait leur être offerte de partir en vacances. Le déconfinement, fort heureusement, a eu lieu juste avant l'été, ce qui permet à ceux qui le peuvent de partir s'aérer l'esprit. Mais pour éviter une nouvelle source de stress, il est un dispositif proposé par l'Etat à ne pas négliger : l'OTV... Ou le passeport pour des vacances en toute sérénité !

iStock-Richard Villalonundefined

L'OTV, quézaco ?

L'OTV, comment ça marche ?

L'OTV ne fait pas tout !

L'OTV, c'est « L'Opération Tranquillité Vacances ». Créé en 1974, ce dispositif a été mis en place afin de lutter contre les cambriolages. Il était initialement réservé aux mois de juillet et d'août, mais en septembre 2009, il a été étendu à l'ensemble des vacances scolaires, puis, aux absences prolongées. Les forces de l'ordre (police ou gendarmerie), proposent ainsi de surveiller, gratuitement, sur simple demande, les logements en l'absence de leurs habitants.S'inscrire au dispositif OTV est tout ce qu'il y a de plus simple ! Il suffit de venir signaler son absence, au moins deux jours avant le départ, à la brigade de gendarmerie ou au poste de police local, muni d'un formulaire renseigné au préalable. Ce formulaire est disponible en ligne et téléchargeable sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033. Il est aussi à mis à la disposition des usagers au sein de chaque unité de gendarmerie et service de police. Enfin, il est possible de prendre un rendez-vous en ligne avec la brigade de gendarmerie locale. Une fois sur la page « Service-public.fr », il suffit de cliquer sur le bouton « précisez votre situation » au bas de la fiche et de se laisser guider... Une fois la demande enregistrée, des patrouilles régulières, de jour comme de nuit, en semaine comme le weekend, sont organisées par les forces de l'ordre. En cas de constat de la moindre anomalie : effraction ou tentative d'effraction, cambriolage, fenêtre brisée, etc., les occupants du logement, ou bien une personne de confiance désignée sont immédiatement contactés. Il est nécessaire d'indiquer aux forces de l'ordre si l'habitation est équipée d'un système d'alarme et si quelqu'un est supposé passer pour relever le courrier ou arroser les plantes ... Il serait dommage que cette personne de bonne volonté soit confondue avec un cambrioleur ! De même, il est recommandé de prévenir les forces de l'ordre en cas de retour anticipé.Si ce dispositif gratuit est efficace et appréciable, il n'exonère pas de quelques précautions à prendre qui relèvent du simple bon sens : Verrouiller ses portes et ses fenêtres. Eviter de garder, à son domicile d'importantes sommes d'argent, Mettre ses objets de valeur en lieux sûr, tel qu'un coffre proposé par la banque, Laisser au logement une apparence habituelle, pour éviter de laisser présumer d'une absence... Ne pas trop parler de ses vacances loin de chez soi sur les réseaux sociaux !