Nautisme: Fountaine Pajot accélère avec l'acquisition de Dufour Yacht

Le chantier nautique charentais Fountaine Pajot a annoncé vendredi un résultat net de 11 millions d'euros en hausse de 6,9% pour son exercice 2018-2019. L'intégration de Dufour Yacht porte ses fruits.

Lorsqu'un spécialiste du catamaran, Fountaine Pajot, intègre une référence du monde du monocoque, Dufour Yachts, les résultats sont rapidement au rendez-vous. Le nouvel ensemble charentais, créé en juin 2018, profite d'une belle dynamique, qui doit permettre d'embaucher 120 collaborateurs pendant l'exercice qui vient de commencer.

Le nouveau groupe vient d'ailleurs d'investir quelque 13,2 millions d'euros dans la création d'une usine de 6200 m², symbole de la nouvelle alliance. Elle est entièrement dédiée à la fabrication numérique, elle a été mise en œuvre voici 6 mois.

Les résultats financiers confirment cette embellie. Vendredi 20 décembre, le groupe créé en 1983, considéré comme le numéro 2 européen de la voile, a révélé un bénéfice net (part de groupe) de 11 millions d'euros (+6,9%) pour l'exercice décalé 2018-2019. Preuve de la santé du groupe: le résultat d'exploitation a bondi 32,8% à 20,8 millions d'euros.

Trois nouveaux modèles.

La complémentarité des gammes avait déjà permis d'annoncer un chiffre d'affaires de 207, 1 millions d'euros, contre 140 millions un an plus tôt. À périmètre comparable, la progression reste tout de même de 17,1%, grâce à l'apport, donc, d'une croissance organique soutenue et à l'arrivée d'une nouvelle clientèle, plus sportive, très attachée aux monocoques.

Les synergies recherchées entre les catamarans très confortables de Fountaine Pajot, particulièrement recherchés par les loueurs, et les monocoques dynamiques de Dufour Yacht portent leurs fruits. Et ce même si les charges non récurrentes liées à l'acquisition de Dufour Yacht se sont élevées à 2,1 millions.

L'intégration du voisin rochelais a permis en outre à Fountaine Pajot d'accroître le rayonnement du groupe à l'exportation. Désormais, les marchés lointains comptent pour 81% des ventes, dont 45% en Europe.

Sur le plan des nouveautés, le groupe proposera cette année, deux modèles dans le domaine des multicoques, l'Elba 45 en voile et le MY 40 dans le domaine des moteurs. Côté monocoque, la gamme s'enrichira du Dufour 530. Après avoir livré plus de 3 000 catamarans dans le monde et imaginé 45 modèles, Fountaine Pajot semble bien armé pour filer vers de nouveaux horizons.