Moyens de paiement : le smartphone concurrence la carte bancaire chez les jeunes

PUBLI-REDACTIONNEL.L'émergence des nouveaux moyens de paiement agit comme un marqueur générationnel. Si les Français payent de moins en moins en cash, l'utilisation de la carte bancaire reste prédominante. En revanche, le recours aux dernières évolutions technologiques reste l'apanage des plus jeunes.

Selon les statistiques calculées par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement pour l'année 2018 près de 683,7 milliards d'euros de transactions ont été réalisés en France et à l'étranger au moyen d'une carte bancaire (1). L'Observatoire relève également que les retraits d'espèces aux distributeurs automatiques « ont représenté 1.439 millions d'opérations en 2018, pour un peu plus de 136 milliards d'euros ». Pour autant, l'idée d'évoluer vers une société sans cash fait son chemin, puisqu'elle apparait même dans le rapport du Comité Action Publique 2022, publié en juin 2018 (2) : « En supprimant progressivement la circulation d'espèces, on simplifiera les paiements, correspondant aux modes de vie déjà préconisés par les Français, tout en permettant une lutte plus efficace contre la fraude et le grand banditisme », indique le rapport.

Moins d'espèces et plus de carte bancaire

Les Français payent moins en espèces que certains de leurs voisins européens. 55 % des transactions se font en cash en France, contre 89% en Italie et 75% en Allemagne (2). En France, « on utilise les espèces pour les petits achats ; les Français préférant d'autres moyens de paiement dès que la somme augmente », précise le rapport Cap 22. Dans cette configuration, il n'est pas étonnant que la carte bancaire soit le moyen de paiement le plus utilisé par 97% des personnes interrogées dans l'enquête Cofidis « Les Moyens de paiement selon les générations : état des lieux et prospective (3) ». «96% d'entre eux sont satisfaits de ce moyen de paiement » et « près de trois Français sur quatre (73%) aimeraient que la carte bancaire soit leur moyen de paiement par défaut », précise Cofidis. Si les Français restent traditionnels en matière de paiement, ils ne dédaignent pas pour autant les avancées technologiques qu'ont connues les cartes bancaires ces dernières années.

Le paiement sans contact gagne en notoriété

A la lecture de l'étude publiée 21 mai par la Fédération Bancaire Française « Les Français, leur banque, leurs attentes » (4), il est clair que : « Les Français ont constaté très massivement l'évolution des banques au cours des dernières années, notamment du fait de l'intégration des nouvelles technologies ». Pour 86% d'entre eux, la banque intègre de plus en plus de nouvelles technologies (4) et cette évolution est largement perçue comme positive. En termes de services innovants, les personnes interrogées mentionnent l'authentification par empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou le paiement sans contact. « La montée en puissance de la fonctionnalité sans contact, lancée en 2012 pour payer de petits montants se confirme : près de deux Français sur trois l'utilisent », indique l'étude de Cofidis (3).

Les nouveaux moyens de paiement séduisent les 18-24 ans

Et les jeunes alors, comment payent-ils ? Sont-ils comme leurs aînés attachés à la carte bancaire ? Si 78% des personnes âgées de 18 à 24 ans interrogées dans l'étude Cofidis aimeraient que leur carte bancaire devienne leur moyen de paiement par défaut, la jeune génération est également très sensible aux nouvelles expériences de paiement. « Près d'un jeune sur cinq âgé de 18/24 ans (18%) a payé avec son téléphone mobile, sans contact, au cours des 12 derniers mois (contre 10% des Français) », analyse Cofidis. Les 18/24 ans que les sociologues appellent la « génération Z » sont attirés par la simplicité et la rapidité dans l'acte d'achat. Ils considèrent de plus en plus leur téléphone portable comme un outil de paiement à part entière. « A l'avenir, 43% des 18/24 ans aimeraient utiliser leur téléphone mobile pour régler leurs achats (contre 28% des Français) et près d'un jeune sur trois [...] aimerait que son téléphone mobile soit son moyen de paiement par défaut », détaille Cofidis.

