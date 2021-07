«Mon job, mon logement!», la nouvelle aide de 1000 euros pour s'installer

Les jeunes salariés de moins de 25 ans peuvent prétendre à ce coup de pouce depuis le 12 juillet. Mode d'emploi pour en bénéficier.

D'un montant forfaitaire de 1000 euros, la nouvelle aide «Mon job, mon logement!» est délivrée depuis le 12 juillet par Action Logement (ex 1% patronal) avec pour but d'aider les actifs, en particulier ceux qui entrent sur le marché du travail ou qui renouent avec l'emploi, à trouver un logement. Pour pouvoir prétendre à cette aide, il faut tout d'abord être un salarié de moins de 25 ans, travaillant dans une entreprise privée ou agricole et disposant d'un revenu compris entre 30 et 100% du Smic. Il s'agit ensuite d'avoir signé un contrat de travail depuis moins de 6 mois et d'avoir un bail qui a débuté depuis moins de 3 mois.

Par ailleurs, ce dispositif s'applique également à ceux qui renouent avec l'emploi ou changent de travail. Dans ce cas de figure, pour ceux qui démarrent une activité, que ce soit un premier emploi ou une alternance ou une reprise de travail après une période de chômage, l'aide est proposée sans condition d'âge. Et le revenu peut être plus élevé: jusqu'à 1,5 Smic. Quant au bail, il doit toujours dater de moins de 3 mois. Mêmes conditions pour les salariés des entreprises en formation.

Pour ceux qui se rapprochent de leur travail

Enfin, l'aide concerne aussi ceux qui se rapprochent de leur lieu de travail. Les salariés qui en déménageant réduisent leur temps de trajet en voiture à moins de 30 minutes de leur travail ou utilisent dorénavant les transports en commun, peuvent aussi y avoir droit. Là aussi, leur revenu doit être inférieur à 1,5 Smic et le bail doit remonter à moins de 3 mois. Les compléments d'informations et les formalités pour bénéficier de l'aide sont à retrouver sur actionlogement.fr