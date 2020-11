Modifier l'avance de crédits d'impôt : c'est possible jusqu'au 8 décembre

Si c'est, en général, le contribuable qui verse de l'argent au fisc, il arrive aussi quelquefois que ce soit le contraire... C'est le principe du crédit d'impôts. Mais la générosité du fisc a ses limites et si le montant versé est excessif, il est peu probable qu'il vous en fasse cadeau ! Ainsi, pour éviter un trop perçu qui sera à rembourser quelques mois plus tard, voici comment procéder pour moduler ou annuler un éventuel crédit d'impôts...

cre?dits d'impo?t -iStock-Orbon Alija

Qu'est-ce qu'un crédit d'impôt ?

Qu'est-ce que l'avance de crédit d'impôt ?

Pourquoi et comment réduire ou annuler l'avance de crédit d'impôt ?

Une année particulière

Le crédit d'impôt est une disposition fiscale qui permet au contribuable de bénéficier d'un remboursement de la part du fisc, si le montant de son crédit est supérieur au montant d'impôt dont il doit s'acquitter. Le crédit d'impôt est différent de la réduction d'impôt, qui, elle, permet seulement de diminuer ou d'annuler l'impôt à payer. Il existe différents dispositifs permettant de générer un crédit d'impôts, tels que, par exemple, l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde d'enfants de moins de 6 ans, les dépenses dites « de dépendance », les dons aux œuvres, les cotisations syndicales, ou encore les investissements locatifs réalisés sous les lois Pinel, Duflot, Scellier, ou Censi-Bouvard pour les DOM.Lorsque les dépenses qui génèrent un crédit d'impôt sont considérées comme étant récurrentes - comme par exemple, les frais de garde de votre enfant de moins de 6 ans - l'administration fiscale vous verse, de manière systématique, vers la mi-janvier - sur le compte bancaire que vous avez déclaré - un acompte de 60% de la somme qui vous a été octroyée l'année précédente. Ce virement bancaire peut être bienvenu, mais il peut aussi ; s'il n'est pas justifié, faire l'objet d'une demande de remboursement par le fisc quelques mois plus tard.Si, pour une raison ou pour une autre vous savez que vous n'allez pas bénéficier des mêmes crédits d'impôts que l'année précédente, mieux vaut ne pas recevoir cet acompte de 60% qui devra faire l'objet d'un remboursement, en principe, en septembre de la même année. Pour anticiper cela, rendez-vous sur le site impots.gouv.fr. Vous devez aller sur la rubrique « Prélèvement à la source », et cliquer sur l'onglet « Gérer vos avances de réductions et crédits d'impôt ». Vous pourrez alors sélectionner la mention « Je souhaite renoncer à mon avance » ; auquel cas rien ne vous sera versé. Vous pourrez aussi décider de diminuer le montant de l'acompte. Il vous faudra alors aller dans la rubrique « Nouvelle base de réductions ou crédits d'impôts ». Un simulateur vous aidera à calculer le montant ajusté de votre acompte, en fonction de vos crédits d'impôts de l'année passée. Si le montant de l'avance proposé vous parait correct, vous n'avez plus qu'à valider votre choix. En revanche, si vos crédits d'impôts sont supérieurs à l'année précédente, vous ne pourrez pas augmenter l'acompte... Il vous faudra attendre septembre pour percevoir le bon montant.Lors du dernier confinement, nombreux sont ceux qui ont dû renoncer pendant près de 2 mois à des services à domicile qui engendrent un crédit d'impôt. Il est donc important de rétablir les sommes en question pour ne pas avoir de surprise ! Vous avez, cette année, jusqu'au 08 décembre, pour annuler ou moduler à la baisse votre avance sur crédit d'impôts.