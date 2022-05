Mis aux enchères à 750.000 euros, ce château avait été estimé à 15 millions

Propriété de l’État, cette demeure du 16e siècle a eu parmi ses illustres propriétaires, le marquis de Montespan, l’époux de la maîtresse de Louis XIV.

De 15 millions à 750.000 euros. C’est le grand écart de prix que connaît le château de Saint-Elix, en Haute-Garonne (31), à 30 minutes de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. En 2014, son propriétaire de l’époque le met en vente pour la somme faramineuse de 15 millions d’euros, en vain. Aujourd’hui, l’État, qui en est l’heureux propriétaire, propose un prix de vente de 750.000 euros, pour sa mise aux enchères en ligne du mardi 21 juin à 13h au mercredi 22 juin même heure, selon Actu Toulouse .

L’État espère récupérer une somme plus importante de la vente de ce château de style Renaissance, en briques et en pierres, construit en 1540 par le secrétaire de François Ier. En 2018 déjà, il avait été mis en vente avec un prix divisé par dix. Ce qui semble avoir été un choix judicieux puisqu’il avait trouvé preneur. Un acquéreur de nationalité française en avait fait l’acquisition pour 1,7 million d’euros, soit le montant exact de sa mise aux enchères. Puis, l’État en est devenu propriétaire en 2019, avant de décider de s’en séparer. D’une surface de 2000 m² environ, le bâtiment est composé de 25 pièces dont 14 chambres réparties sur trois niveaux et 9 salons. S’ajoutent à cette bâtisse 30.000 m² de terrain constitué d’un immense parc et d’un champ à l’arrière du château. Les tours et les créneaux de la demeure ont notamment été abattus durant la Révolution.

Une toiture restaurée

Une reconstitution en 3D de la société Bimbird permet d’appréhender la surface du château, sa hauteur sous plafond et d’admirer ses poutres en bois et ses imposantes cheminées. Le marquis de Montespan a d’ailleurs trouvé refuge dans cette propriété lorsque son épouse est devenue la maîtresse du roi Louis XIV. Il y est resté jusqu’à la fin de ses jours. Le château a ensuite été inscrit aux monuments historiques en 1927 mais a été victime d’un incendie en 1945. Sa rénovation tardive n’a eu lieu que dans les années 80. Le chantier a duré 8 ans et a permis de restaurer la toiture traditionnelle.