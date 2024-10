Marseille : louer sa résidence secondaire sur Airbnb, une pratique bientôt interdite dans la cité phocéenne ?

Le maire de Marseille veut durcir encore les règles concernant les locations de courte durée. (illustration) (Pixabay / lecreusois)

Benoît Payan, le maire de Marseille, veut frapper un grand coup pour limiter les locations de courte durée dans sa ville. « Je vais interdire à des gens dont la résidence secondaire devrait servir à de la location normale pour que tout le monde puisse se loger, de mettre leur logement sur Airbnb » , a déclaré l'élu dans en entretien accordé à La Marseillaise .

« La réglementation la plus stricte et la plus forte de France »

Cette mesure serait une vraie révolution et pourrait inspirer d'autres agglomérations confrontées à une pénurie de logements, à des loyers très élevés, et aux désagréments des locations touristiques. Benoît Payan, qui affirme que « 75% des propriétaires de Airbnb ne sont même pas marseillais » , assume : il veut « la réglementation la plus stricte et la plus forte de France » dans ce domaine. « La vie tranquille de ceux qui empêchent les Marseillaises et les Marseillais de se loger, c’est terminé » , dénonce-t-il.

Ce dispositif comporterait une seule exception permettant aux propriétaires de louer leur résidence secondaire sur ce type de plateformes : acheter un autre logement et le mettre en location « classique ». Selon la municipalité, près de 12 000 logements marseillais seraient proposés à la location de courte durée. La plupart d'entre eux seraient concentrés dans certains quartiers touristiques, provoquant des plaintes de la population locale. Benoît Payan indique avoir écrit à Airbnb pour demander la suppression de « plusieurs milliers d’annonces » qu'il juge « illégales » .