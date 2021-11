MaPrimeRénov' : Des milliers de Français victimes de retards de paiement

MaPrimeRénov' offre aux Français une aide à la rénovation énergétique. (Pixabay / ri)

Le dispositif MaPrimeRénov' rencontre de nombreuses difficultés. Certains ménages ne peuvent obtenir la prime à laquelle ils ont pourtant droit. Des problèmes informatiques retarderaient le paiement. Cela concernerait seulement 2 % des dossiers selon l'ANAH.

MaPrimeRénov' est présenté comme un succès. Mais le dispositif permettant aux particuliers de financer la rénovation énergétique de leur logement rencontre de nombreux problèmes, selon les informations de RMC. De nombreuses personnes ayant sollicité MaPrimeRénov' et qui avaient réalisé toutes les démarches nécessaires et effectué tous les travaux attendent toujours leur prime. Celle-ci doit pourtant intervenir sous 15 jours. Certains attendent depuis de longs mois.

« On a l'impression que ça n'avance pas et que c'est presque fait exprès »

« On avait droit à 8 100 euros. Le 13 novembre 2020, on a présenté la facture, on a voulu joindre le RIB et ça a buggé. Ça s'est bloqué », témoigne ainsi une bénéficiaire à RMC. De son côté, Laëtitia voit son paiement en attente car elle ne peut appuyer sur le bouton « Continuer ». « On a dû faire entre 25 et 30 mails et on a l'impression que ça n'avance pas et que c'est presque fait exprès »,déplore l'auditrice.

Les témoignages sont nombreux. Une page Facebook intitulée « MaPrimeRénov’ le parcours du combattant » fédère les déçus de la prime. 16 000 personnes sont membres de ce groupe sur le réseau social. Une pétition a également été signée par 11 000 personnes.

Seulement 2 % des dossiers impactés selon l'ANAH

Du côté de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), en charge du dispositif, on se veut rassurant. « Les 15 jours ouvrés pour un dossier complet, la promesse est totalement tenue. Si le dossier est complet et qu'il rencontre une difficulté technique, un problème informatique, cela prend plus de 15 jours. Et ces bugs représentent 2% des dossiers environ, soit 3 000 personnes environ », explique à Alain Brossais, directeur des stratégies et des relations territoriales à l'ANAH.

La radio, qui est parvenue à joindre des conseillers du Réseau Faire chargés d'aiguiller les particuliers sur MaPrimeRénov’, a appris que 20 % des dossiers rencontrent des difficultés. Ce serait une stratégie pour décourager selon certains conseillers. D'autres évoquent des sous-effectifs.