Manque de biens, prix en hausse… Le logement au cœur des préoccupations des Français

47 % des personnes interrogées estiment que le logement est le grand oublié dans le débat public, devant les retraites ou la sécurité. (Pixabay / moerschy)

Selon une étude présentée jeudi 3 mars par la Fédération des promoteurs immobiliers de France (FPI), un Français sur deux estime que la question du logement n'est pas suffisamment présente dans le débat public.

D'après une étude présentée par la Fédération des promoteurs immobiliers de France (FPI) jeudi 3 mars et dévoilée par Le Parisien , il apparaît que le logement est redevenu un sujet prioritaire pour les Français depuis le début de la pandémie.

À l'approche du premier tour de l'élection présidentielle, 3 006 personnes ont été sondées en janvier : 60% de propriétaires, 37% de locataires et 3% de citoyens logés à titre gratuit. Le résultat de ce sondage mené en partenariat avec l'institut Elabe est sans appel. 47 % des personnes interrogées estiment que le logement est le grand oublié dans le débat public, devant les retraites ou la sécurité. Une proportion qui monte à 60% chez les locataires.

Un « parcours du combattant »

Selon nos confrères, le logement est pourtant le troisième poste de dépense que les citoyens aimeraient augmenter s'ils avaient plus de pouvoir d'achat. Le coût du logement est aussi la principale contrainte rencontrée par les Français interrogés, dont 82% estiment que la situation s'est dégradée ces dernières années. 71% pensent qu'elle va continuer de se dégrader.

« Soit on gagne trop pour avoir des aides, soit on ne gagne pas assez pour avoir un appartement ou une maison qui convienne », déplore un panéliste. La majorité des personnes sondées trouvent d'ailleurs que le nombre de logements disponibles dans l'Hexagone est insuffisant. Plus de trois Français sur quatre estiment qu'il manque beaucoup de logements pour répondre aux besoins de la population. Pour preuve, l'étude révèle que 82% des Français interrogés comparent la recherche d'un toit à un « parcours du combattant ».