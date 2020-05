Maison de campagne : les meilleurs endroits où acheter

Près de 3 Français sur 4 ont ou aimeraient avoir une maison de campagne

Une étude réalisée par le site MeilleursAgents.com et YouGov révèle que près de 3 Français sur 4 ont ou aimeraient avoir une maison de campagne. Quels sont les meilleurs endroits où acheter la maison de campagne idéale ?

Deux mois de confinement, des déplacements limités à un rayon de 100 km et des vacances d'été qui s'annoncent franco-françaises, ont éveillé chez les Français un besoin de verdure, d'évasion et de grands espaces. Une étude réalisée par le site MeilleursAgents.com et YouGov révèle que près de 3 Français sur 4 ont ou aimeraient avoir une maison de campagne.

Le retour à la nature

L'envie de se détendre, de se ressourcer et d'être proche de la nature constituent les principales motivations des Français dans l'acquisition d'une maison de campagne. D'ailleurs, 10% d'entre eux se sont déjà lancés. Ils souhaitent se mettre au vert pour se ressourcer (67%), être proche de la nature (62%) ou encore, fuir la pollution. Cette dernière raison est fortement plébiscitée par les Franciliens (58%). Sans surprise, le jardin et l'extérieur sont des critères indispensables dans le choix de la maison de campagne.

Un lieu accessible

Les Français veulent pouvoir profiter aussi souvent que possible de leur maison de campagne : 41% d'entre eux projettent même de s'y rendre tous les week-end. Aussi, celle-ci doit être accessible et doit se situer à proximité du domicile, à moins de 100 km pour la moitié d'entre eux.

Concernant les aménagements, les plus jeunes plébiscitent la convivialité avec l'importance pour eux d'avoir un "beau séjour" (43%) ainsi qu'une piscine pour près d'un tiers d'entre eux (27%). Pour les plus âgés, la maison de campagne idéale ne doit pas nécessiter d'importants travaux (51% des + 45 ans). La proximité avec les commerces est un incontournable pour eux (35%).

Pour s'offrir leur petit coin de paradis, les Français sont prêts à débourser 170 000 euros en moyenne (hors travaux et hors frais de notaire).

Quels sont les lieux les plus attractifs ?

Meilleurs Agents a analysé les régions et villages les plus attractifs proches de 4 grandes villes en reprenant les critères les plus importants pour les Français.

Les endroits les plus attractifs près de Paris

Près de Paris, les lieux qui remplissent les critères de la maison de campagne idéale se trouvent dans Le Perche avec le village de Luigny par exemple, Le Gâtinais avec le village médiéval de Yèvre-la-ville, ou encore La Roche Guyon, l'un des plus beaux villages de France se trouvant dans le Vexin. Pour 171 000 euros, il est possible de s'y offrir une maison de 76m2 avec un jardin.

Les endroits les plus attractifs près de Bordeaux

Pour les bordelais, les lieux les plus attractifs se situent dans les Landes avec le village de Mano au cœur de la forêt ou encore Allons où il est possible d'acquérir une maison de 160 m2 avec un grand jardin pour 165 000 euros. Le Périgord est également une destination privilégiée avec ses nombreux villages comme Bourrou.

Les endroits les plus attractifs près de Lyon

Près de Lyon, le Vercors, le Livardois ou encore le Charolais / Beaujolais, rassemblent de nombreux villages attractifs comme Montmirail, Le Brugeron ou Saint-Clément-sur-Guye. A Montmirail, les lyonnais peuvent s'offrir pour 164 000 euros une maison de 98 m2 avec un beau jardin et une piscine.

Les endroits les plus attractifs près de Toulouse

La région toulousaine compte de nombreux villages reconnus comme les plus beaux de France comme Saint-Géry-Vers dans Le Quercy, le village de Camon dans l'Ariège ou encore Siron proche de Minerve dans le Haut Languedoc. À Camon, on peut s'offrir une maison de 103 m2 avec piscine et jardin pour 156 000€.