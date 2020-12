Loyers impayés: des propriétaires prêts à attaquer Pierre & Vacances en justice

Plusieurs centaines de bailleurs réclament au spécialiste des résidences de loisirs, le paiement des loyers lors des deux confinements.

Ils ont exprimé leur colère lors du premier confinement. Ils ont décidé de passer à l'action alors que le second pourrait se terminer dans une dizaine de jours. Qui? Les propriétaires de résidences de tourisme. Plusieurs grands groupes, gestionnaires des établissements, refusent de payer leur loyer. La raison? Leur bien ayant été fermé durant le premier confinement et à nouveau depuis le second, ces gestionnaires estiment qu'ils n'ont pas à s'acquitter de ce dû pour un bien qu'ils ne peuvent pas exploiter.

C'est le cas des groupes Odalys, Belambra ou encore Pierre & Vacances. Si les discussions semblent être bien engagées avec l'un et viennent d'être engagées avec l'autre, les relations sont plus que tendues avec le dernier. «Pierre et Vacances n'a pas répondu à nos propositions de négociations dont la dernière expire ce jeudi 3 décembre. À défaut de réponse, je rédigerai des assignations afin de recouvrir judiciairement les loyers que nous estimons dus», affirme Me Bertrand de Campredon, avocat du cabinet Goethe qui défend près de 3000 propriétaires dont plus de 700 face à Pierre & Vacances.

En attendant, la situation est plus qu'embarrassante pour leurs propriétaires qui n'ont pas forcément tous les moyens de faire face à cette situation. Bon nombre d'entre eux ont financé à crédit l'achat de ces résidences. «Certains ont pu obtenir la suspension de leurs mensualités mais beaucoup ont essuyé un refus», affirme Me Bertrand de Campredon qui souligne la variété du profil des bailleurs. «Tous ne sont pas fortunés et multipropriétaires. Beaucoup sont endettés à 100%!».

Surtout, et c'est là tout l'enjeu du bras de fer, ils ont opté pour ce type d'immobilier car il offre des «loyers garantis». Autrement dit, le gestionnaire s'engage à verser un montant fixe tous les mois quel que soit le taux de remplissage. Mais les gestionnaires plaident le cas de force majeure. «Les résidences de tourisme ont été directement touchées par les impératifs de santé publique et sont devenues indisponibles à leur destination touristique, ce qui a pour effet de suspendre l'objet du bail et les obligations essentielles des deux parties», se défend le groupe Pierre & Vacances.

«Rien ne justifie juridiquement, à notre sens, ce refus de payer le loyer. Nous n'avons pas d'éléments pour comprendre l'impact réel de la crise sanitaire sur la résidence», rétorque Me Bertrand de Campredon. L'avocat des plaignants va réclamer le remboursement intégral des loyers du premier confinement pour ses clients. Soit en moyenne entre 2500 euros et 3000 euros par propriétaire. Sans compter ceux du second confinement.