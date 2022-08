Logements étudiants : les tarifs près des établissements supérieurs des grandes villes

Le loyer mensuel moyen d'un studio meublé dans une grande ville étudiante se situe entre 500 et 600 euros. Photo d'illustration. (StockSnap / Pixabay)

Se loger dans les grandes villes de France n’est pas toujours simple pour les étudiants. Les loyers peuvent varier d'une ville à l'autre et même à l'intérieur d'une même commune si les logements sont proches des grandes écoles.

La rentrée approche à grands pas et pour certains étudiants, il est plus que jamais temps de trouver un logement si ce n'est déjà fait. Suivant la ville, le loyer peut différer. Il faut en moyenne compter entre 500 et 600 euros pour un studio meublé dans la plupart des grandes villes, selon PAP. A Paris, le loyer moyen s’élève à 850 euros, rapporte BFMTV .

Le budget moyen atteint par ailleurs en moyenne à 670 euros à Nice (Alpes-Maritimes), à 610 euros à Lyon (Rhône), à 600 € à Bordeaux (Gironde), à 560 euros à Rennes (Ille-et-Vilaine) et 550 euros à Marseille (Bouches-du-Rhône) et Lille (Nord). À Paris, le loyer a baissé de 2,75% entre 2019 et 2022, passant de 873 euros à 849 euros, selon LocService. Il a, au contraire, augmenté de 6,26% à Marseille, passant de 495 euros à 526 euros, mais aussi à Nice, avec un loyer moyen de 625 euros en 2022 contre 590 euros en 2019. Même constat à Strasbourg, Lille et Lyon, où les loyers ont respectivement augmenté de 5,30 %, 3,49 % et 8,60 %.

Plus près des écoles, plus cher

Selon Flatlooker, loger à proximité des grandes écoles à un prix. Selon une étude, prenant en compte les loyers 2022 pour un studio de 25 m2 meublé, il faut compter 1 009 euros pour loger près de SciencePo à Paris, 1 048 euros pour vivre près de l’école de design Creapole ou encore 986 euros pour être près de l'Ecole 42.

Ailleurs en France, le loyer décolle également à proximité des écoles. À Lyon, il faut compter 645 euros près de SciencesPo Lyon, l'Université Lumières Lyon 2, ou encore du Cnam et 674 euros près de CPE Lyon ou INSA. À Marseille, le loyer moyen s’élève à proximité d’Esimed à 576 euros et 633 euros près de l’école d’ingénieurs ISEN.

Des différences moindres à Lille

A Lille, les loyers varient moins car les écoles sont concentrées dans un périmètre restreint. Il faut débourser en moyenne 582 euros près de Skema et SciencePo Lille et 595 euros près de l'Université Catholique. Enfin à Bordeaux, le budget moyen est de 670 euros pour loger près de l’INSEEC, l’IJBA, l'Université de Bordeaux ou encore l'Institut de la Science de la Vigne et du Vin.