Logement : que peut-on louer pour 700 euros par mois ?

Louer un meublé est plus rentable pour un investisseur qu'un appartement vide. (© Adobestock)

Les loyers progressent de façon modérée en France, à un rythme annuel de +2,6% hors charges, et 2,5% charges comprises en location vide, beaucoup plus sage que les prix de l'immobilier. Il existe toutefois de grandes disparités géographiques. Avec un peu plus de 700 euros, on peut par exemple louer plus de 80 mètres carrés à Saint-Etienne et à peine plus de 20 mètres carrés à Paris, selon le baromètre SeLoger publié mi-octobre.

Disparités géographiques

Le loyer moyen en France se situe à 723 euros charges comprises pour 57 mètres carrés. Mais ce chiffre recouvre bien sûr de très grandes disparités géographiques. Toujours selon SeLoger, pour un peu plus de 720 euros par mois, vous pourrez ainsi louer autour de 22m² à Paris, 38 m² à Nice, 42 m² à Bordeaux, 43 m² à Lyon, 44 m² à Lille, 49 m² à Strasbourg et Marseille, 52 m² à Toulouse et Grenoble et 82m² à Saint-Etienne.

Les villes qui ont connu les plus fortes hausses de loyers en un an pour des logements vides sont Lille (+6,6%), Nantes (+6,4%) et Lyon (+6%). Les trois villes de plus de 100.000 habitants les plus chères pour les locataires sont Paris, Nice et Aix-en-Provence.

Dans la capitale, le loyer moyen charges comprises en location vide est de 1.620 euros par mois, en progression moyenne de près de 5% sur un an, pour une surface moyenne de 52 m². Ce montant atteint 2.350 euros dans le VIIIème arrondissement et s'établit à 1.185 euros dans le XXème.

Vide ou meublé

