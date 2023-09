Logement neuf: découvrez les endroits où la construction recule le plus

La chute du nombre de logements neufs ne cesse de s’accentuer, comme le confirment des chiffres publiés ce jeudi. Découvrez la situation de votre département.

La chute est vertigineuse. Les permis de construire accordés depuis un an ont continué de s’enfoncer en août. Moins de 380.000 autorisations ont été délivrées entre septembre 2022 et août 2023, selon le ministère de la Transition écologique . Soit une baisse d’environ 28%! Ce recul spectaculaire accroît un peu plus la crise entamée justement il y a un an, en août 2022, date à laquelle les permis de construire avaient atteint un pic à près de 527.000 unités (voir ci-dessous). Du côté des chantiers commencés (ou mises en chantier), qui suivent traditionnellement les permis avec plusieurs mois de retard, c’est la crise également. La chute est légèrement moins forte mais reste brutale: -16% à 319.500, depuis août 2022.

Conscient que le logement neuf va mal , le ministre du Logement a eu une réponse pour le moins inattendue, cette semaine, à la question « combien de logements construits en 2023? »: « Ça ne m’intéresse pas! », a lâché Patrice Vergriete cette semaine sur Sud Radio (voir ci-dessous). « Le plus important, c’est de savoir, territoire par territoire, combien de logements il faut construire. Il y a des territoires où on ne construit pas assez, comme l’Île-de-France qui est très en retard, et des territoires où il ne faut pas construire plus ». Ce qui se confirme dans les chiffres, sauf pour le Val-de-Marne (+22,4% de logements commencés sur un an): les reculs sont supérieurs à la moyenne et s’échelonnent entre 21% et 27% pour la plupart.

Pour y remédier, le ministre préconise des « conventions avec les territoires » et analyser, territoire par territoire, où il faut construire plus de logements et là où il faut plutôt rénover les biens existants. Le Figaro s’est procuré les chiffres département par département des plus fortes baisses de constructions. Le résultat est sans appel: seuls 19 départements ont vu leur nombre de mises en chantier augmenter sur un an. C’est en Martinique (+26%) qu’elles ont le plus grimpé et le Lot (+23%), pour la France métropolitaine. Découvrez ci-dessous quelle est la situation de votre département.