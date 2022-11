Location : le nombre de loyers impayés reste stable mais la prudence s'impose

Les difficultés à payer le loyer, mais surtout à régler les notes d'énergie, menacent les locataires les plus précaires. Photo d'illustration. (Hans Braxmeier / Pixabay)

L’Observatoire national des impayés locatifs s'est réuni jeudi 3 novembre 2022 afin de faire un point sur la situation en France. Il a conclu que le phénomène ne connaissait pas de hausse notable pour le moment, mais qu'il convenait de rester vigilant d'ici le premier trimestre 2023.

« Le taux d’impayés se maintient à un niveau constant, conforme à la normale » , a conclu l'Observatoire national des impayés locatifs, qui siégeait jeudi 3 novembre 2022. Comme le souligne Capital , cela ne signifie pas pour autant que le gouvernement écarte tout risque durant les mois à venir. Le contexte d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat peut avoir des conséquences sur le long terme. Certains foyers sont susceptibles de rencontrer des difficultés à s'acquitter de leur loyer tous les mois.

Une hausse croissante des charges

Si la majorité des locataires continue à pouvoir payer son bailleur, des problèmes risquent de se présenter au niveau des charges d'électricité et de gaz. Or celles-ci ne sont pas prises en compte par le baromètre de l'Observatoire national des impayés locatifs. Le directeur juridique de l’Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil) a rappelé que la hausse des tarifs de l'énergie fragiliserait une partie de la population cet hiver. Parmi les locataires en difficulté recensés par l'organisme, 27 % bénéficient des minima sociaux et 50 % résident dans des logements du parc privé.

Un numéro d'aide SOS Loyers Impayés

L'Anil propose des consultations de prévention pour les locataires les plus précaires. Pour y accéder gratuitement, il faut appeler le 0 805 160 075 (SOS Loyers Impayés). Un nombre non négligeable de locataires demande cependant de l'aide alors qu'il est déjà sous le coup d'un commandement de payer par un huissier. L'organisation a donc insisté sur l'importance d'agir en amont, avant d'être confronté à une procédure d'expulsion. « C'est désormais surtout le stade de l’intervention qui nous inquiète » , a souligné le directeur juridique de l'Anil.