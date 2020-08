Location de parking : la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous pour les propriétaires

Devenir propriétaire d'une place de parking pour la louer n'est pas toujours rentable en fonction de la ville dans laquelle on se trouve. Si à Strasbourg, où les prix ont fortement chuté, la rentabilité la rentabilité dépasse les 10 %, elle ne dépasse qu'à peine les 3 % à Bordeaux.

Investir dans un parking est toujours moins coûteux que d'investir dans un logement. En choisissant correctement son bien et son secteur géographique, la rentabilité est au rendez-vous, selon un examen du marché effectué par SeLoger dans plusieurs villes de plus de 100 000 habitants pour Capital. Pour être prise en compte, la commune devait recenser au moins 30 annonces de ventes de parkings au deuxième trimestre 2020.

Hausses et des baisses de prix selon les villes

Premier constat : dans la plupart des villes, les prix des parkings ont connu une hausse. À Tours et Perpignan, cette augmentation atteint 29 %. Elle est de 19 % à Lyon et 7 % à Nice. Mais dans certaines villes, SeLoger a pu observer des chutes des prix. C'est le cas à Strasbourg (-54 %), Saint-Etienne (-31 %) et Grenoble (-21 %).

C'est à Villeurbanne, Tours et Toulouse que les prix moyens au mètre carré sont les plus élevés et à Perpignan, Montpellier et Grenoble qu'ils sont les moins élevés. Mais avec de telles variations, la rentabilité d'une potentielle location de ces espaces de parking n'est évidemment pas uniforme.

Strasbourg loin devant

SeLoger a comparé les prix de vente des places de parking aux loyers moyens pratiqués au sein d'une même. Selon ces calculs, les meilleurs investissements à faire se trouvent à Strasbourg. Dans cette ville, la rentabilité brute atteint 10,4 %. Les autres villes sont plus loin derrière. On pointe une rentabilité brute de 6,8 % à Saint-Étienne, de 6,6 % à Montpellier, 6,3 % à Marseille et enfin 5,6 % à Villeurbanne.

Les villes où les investissements sont les moins rentables sont Bordeaux (3,4 %), Boulogne-Billancourt (4,1 %) et Lille (4,4 %). Tous ces pourcentages sont atteignables si les acheteurs réussissent évidemment à relouer leur parking avec un minimum de taux de vacance. Laissé vide, l'espace ne vaut pas grand-chose.