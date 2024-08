Locataires, voici toutes les aides au logement auxquelles vous pouvez prétendre

En France, les locataires peuvent avoir accès à trois aides non cumulables pour payer leur loyer. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Vous connaissez certainement l'aide personnalisée au logement, les fameux APL. Mais ce coup de pouce n'est pas le seul dispositif mis en place pour aider les Français aux revenus modestes à payer le loyer de leur résidence principale. Il existe en effet trois aides au logement, indique la Caf sur son site Internet .

Le logement doit être votre résidence principale

Pour en bénéficier, vous devez remplir plusieurs conditions. Le logement doit être votre résidence principale et vous ne devez avoir aucun lien de parenté avec le propriétaire. Il peut s'agir d'une chambre dans un foyer, à l’hôtel, dans une résidence universitaire mais aussi d'un meublé dans le privé. Les personnes âgées hébergées dans un foyer, une maison de retraite, un Ehpad ou en unité de soins de longue durée sont aussi éligibles.

Aucun membre de votre foyer ne doit être « fiscalement rattaché à un parent soumis à l'impôt sur la fortune immobilière » et le logement doit être décent et respecter une superficie minimale (par exemple, 9 m² pour une personne seule).

Les trois aides au logement sont non cumulables

Ces trois aides sont non cumulables et sont accordées selon l’ordre de priorité suivant. D'abord, l’aide personnalisée au logement (APL) « destinée aux locataires d’un logement neuf ou ancien qui a fait l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’État » . Ensuite, l’allocation de logement familial (ALF) « destinée aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier de l’APL et qui sont mariées depuis moins de 5 ans ou ont des enfants (nés ou à naître) ou une personne à charge » . Enfin, l’allocation de logement social (ALS) qui s'adresse aux locataires qui ne peuvent bénéficier ni de l'APL ni de l'ALF.

Le montant de l'aide dépend des revenus et de la composition du foyer, du lieu de résidence et du montant du loyer. La Caf recalcule vos droits tous les trois mois. L'APL est directement versée au propriétaire qui la déduit du montant de votre loyer. L'ALF et l'ALS sont versées par défaut au locataire mais peuvent être versées au propriétaire si une demande est formulée en ce sens.