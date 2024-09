Linky / les réfractaires devront payer-iStock-Eric Bascol.jpg

Des frais d’ores et déjà appliqués… en théorie

L’un des avantages de Linky réside dans sa capacité à renseigner, à distance, les informations liées à la consommation du foyer. Ce faisant, il évite au fournisseur de procéder aux relevés sur le terrain. Alors que le déploiement de ces compteurs intelligents était supposé s’achever en 2021, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) avait décidé, en février 2022 que les opposants pourraient garder leurs anciens compteurs, mais devraient acquitter des « frais de relevés » à compter de 2023… A moins qu’ils ne procèdent eux même au relevé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022 les ménages dits « muets » (c'est-à-dire qui ne transmettent pas leur relevé de compteur à Enedis, au moins une fois tous les 12 mois, par mail, téléphone ou SMS) reçoivent une facture spécifique. Le montant initial de 49,80 euros HT par an, s’est vu majoré le 1er janvier 2023 pour passer à 54,24 euros. Pour échapper à cette facturation, le consommateur avait jusqu’à présent deux options : soit installer Linky, soit communiquer son index. Mais, à compter du 1er août 2025, la seconde option disparaîtra !

Mais Enedis est contraint de changer de braquet

L’article L341-4 du code de l’énergie, contraint Enedis à installer Linky dans l’ensemble des foyers français, notamment parce qu’il doit « mettre à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. ». Par ailleurs, Enedis justifiait en 2021 auprès du magazine Capital : « Le remplacement des compteurs participe à la modernisation du réseau public de distribution d’électricité, nécessaire pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Cette modernisation vise à réduire l’impact carbone en France et en Europe. Son installation ne peut donc relever d’un choix personnel dans la mesure où il engage l’intérêt collectif ». Pour toutes ces raisons - sauf à ce que l’installation soit techniquement impossible - les réfractaires n’auront au 1er aout 2025, plus que deux options : installer Linky, ou payer ! Le montant de la « relève résiduelle » n’est pour l’heure, pas encore arrêté, la commission de régulation de l'énergie (CRE), devant statuer dans le cadre d’un dispositif spécifique appelé « Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité » (Turpe). Ce dernier, qui évolue tous les quatre ans, en est à sa version 7. C’est donc le Turpe 7, dont les contours devraient être connus aux alentours de janvier 2025, qui, notamment, fixera le montant facturé aux « anti-Linky ».