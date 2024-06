Libération de quatre otages israéliens : « C’est le plus beau cadeau qu’on pouvait me faire »

En début de matinée samedi 8 juin, au QG des opérations spéciales de l'armée israélienne, le général Hertzi Halevy, chef d'état-major, et Ronen Bar, le patron du Shin Beth (sécurité intérieure) ont donné le feu vert. L'opération pouvait débuter. D'après ce que l'on sait, selon des sources palestiniennes, un camion transportant des meubles destinés à des réfugiés a pénétré dans un quartier de Nousseirat, le grand camp de réfugiés dans le centre de la bande de Gaza.

Peu de temps après, à 200 mètres de distance l'une de l'autre, deux opérations avaient lieu simultanément. Des commandos d'unités spéciales de la police, du Shin Beth et de l'armée ont forcé l'entrée des appartements où étaient détenus les otages. Dans l'un, Noa Argamani, 25 ans. Dans l'autre, Almog Meir Jan, 21 ans, Andreï Kozlov, 27 ans et Shlomi Ziv, 40 ans. Tous les quatre avaient été enlevés par le Hamas lors de l'attaque du festival de musique techno Nova, à Reim, le 7 octobre 2023.

Les forces du Hamas à proximité sont très vite intervenues et ont tiré à l'arme automatique et au RPG en direction des commandos israéliens et du véhicule venu évacuer les otages. Les hélicoptères de combat et des drones ont donné un appui feu aux unités israéliennes. Le blindé touché par une explosion est tombé en panne, en plein centre de Nousseirat. Il a fallu que les forces de Tsahal, déployées à