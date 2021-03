Les SCPI Epargne Pierre et MyshareSCPI de Atland Voisin acquièrent le centre d'innovation pharmaceutique et dermo-cosmétique Pierre Fabre à Toulouse

Il s'agit d'une grosse opération de « sale and lease back » avec un des leaders français de la pharmacie : un ensemble immobilier de près de 44.000 m2 s'étendant sur un terrain de 17 hectares situé à Toulouse, et occupé sur la base d'un bail de 12 ans dont 9 ans ferme. Le prix de transaction est autour de 70 millions € pour cet actif datant de 2009 et hébergeant un laboratoire de recherche et des bureaux avec 750 cliniciens, pharmaciens, chercheurs et techniciens, au cœur du campus Santé du Futur - Oncopole Toulouse.

Le campus Santé du Futur - Oncopole Toulouse est issu de la reconversion de l'ancien site des usines chimiques AZF. Il héberge en particulier l'Institut Universitaire du Cancer. C'est aussi un lieu où start-ups et grands groupes se sont installés avec plus de 5 000 professionnels employés dans le domaine des sciences du vivant et de la santé.

L'actif acquis en indivision par les SCPI Epargne Pierre (quote-part de 90%) et MyshareSCPI (quote-part de 10%) de Atland Voisin procure un rendement acte en mains de 6,50%, en ligne avec les objectifs de ces véhicules, et sécurisé par la qualité du locataire et la durée du bail. D'autre part, l'ensemble de 5 bâtiments acquis a reçu la certification environnementale ECOCERT niveau « Excellence », en cohérence avec la démarche entreprise par Atland Voisin pour faire agréer la SCPI Epargne Pierre sous le nouveau label « Investissement Socialement Responsable Immobilier ».

Jean-Christophe Antoine, Président d'Atland voisin, se réjouit de cette opération effectuée pour le compte des SCPI de la société de gestion : « Nous sommes fiers d'avoir gagné la confiance de Pierre Fabre pour les accompagner à long terme. Le groupe a confirmé son attachement à long terme à cet immeuble iconique qu'il a fait construire et qu'il occupe depuis 2010. Cet actif se trouve dans une métropole de premier plan que nous connaissons très bien. Il recèle un potentiel constructible, affiche un rendement immédiat en ligne avec nos critères, tout en apportant une forte visibilité sur les revenus futurs grâce à la stature de Pierre Fabre et à leur engagement locatif. Cette opération illustre parfaitement notre stratégie qui se fonde sur le dynamisme des métropoles régionales, la qualité des actifs, la solidité des locataires et la relation de confiance établie avec eux. Enfin l'exemplarité de Pierre Fabre en matière de RSE devrait faire de cet actif un mètre-étalon dans la démarche ISR que nous enclenchons pour Épargne Pierre. »

Du côté de Pierre Fabre, c'est Eric Gouy, le directeur financier du groupe, qui analyse ainsi l'opération de sale and lease-back : « La réussite de cette opération était importante pour notre groupe. Avec la Métropole toulousaine, Pierre Fabre est à l'origine de la création de l'Oncopole, un campus dédié à la lutte contre le cancer qui n'a pas d'équivalent en France. Nous y avons installé notre plus important Centre d'Innovation dans le monde et souhaitons y pérenniser notre présence pour profiter d'un écosystème exceptionnel. Il nous fallait donc trouver un partenaire immobilier qui inscrive ses projets d'investissements dans le long-terme et qui soit prêt à accompagner notre développement. »