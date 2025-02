Les SCPI diversifiées en tête des rendements 2024

Le fort contraste des performances selon les stratégies d'investissement est une des caractéristiques du marché des SCPI en 2024 selon les chiffres publiés récemment par l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM).L'analyse détaillée des taux de distribution révèle des écarts significatifs entre les différentes catégories, témoignant de l'importance des choix stratégiques dans la performance des fonds. Pour l’épargnant, il est plus que jamais nécessaire de faire preuve de discernement dans la sélection des véhicules immobiliers sur lesquels investir.

Les SCPI diversifiées dominent largement le marché

Avec un taux de distribution de 5,8%, les SCPI diversifiées s'imposent incontestablement comme les plus performantes de l'année 2024 selon l’ASPIM. Cette première place confirme la pertinence d'une approche multi-actifs dans un contexte économique incertain. Ces véhicules – qui répartissent leurs investissements sur différentes classes d'actifs – démontrent leur capacité à optimiser les rendements tout en maîtrisant les risques.

La logistique maintient sa position

Les SCPI spécialisées en logistique et locaux d'activité affichent la deuxième meilleure performance avec un taux de distribution de 5,6% (source : ASPIM). Cette robustesse s'explique notamment par la résilience du secteur logistique, porté par l'essor du e-commerce et les besoins croissants en espaces de stockage et de distribution.

Les commerces résistent

Les SCPI orientées vers les commerces complètent le podium avec un taux de distribution de 4,9% en 2024. Cette performance honorable, malgré les mutations profondes du secteur commercial, témoigne d'une sélection rigoureuse des actifs par les sociétés de gestion et d'une adaptation aux nouveaux modes de consommation. La page du Covid-19 semble enfin tournée pour cette typologie de fonds qui avait particulièrement souffert de la crise sanitaire.

Une hiérarchie révélatrice des tendances sectorielles

Le milieu de classement est occupé par les SCPI spécialisées dans l'hôtellerie, le tourisme et les loisirs (4,7%) suivies par les SCPI de bureaux (4,4%) et celles spécialisées sur le résidentiel (4,3%). Cette hiérarchie reflète les défis spécifiques auxquels font face ces secteurs, notamment la transformation des modes de travail pour les bureaux.

Néanmoins, le taux de distribution honorable affiché par le secteur des bureaux doit être relativisé, compte tenu de la forte baisse de valorisation subie par cette typologie de fonds en 2024 (-7,1%) comparée aux deux autres catégories : +0,5% pour le résidentiel et un niveau de valorisation inchangé pour l’hôtellerie, le tourisme et les loisirs.

Les SCPI santé et éducation affichent un rendement plus faible

Avec un taux de distribution de 4,0%, les SCPI dédiées à la santé et à l'éducation ferment la marche des rendements distribués. Ce positionnement – qui peut surprendre compte tenu du caractère défensif traditionnellement attribué à ces secteurs – s'explique en partie par une approche d'investissement privilégiant la sécurité à long terme plutôt que le rendement immédiat.

Un bilan global favorable

Le taux de distribution moyen des SCPI (toutes catégories confondues) s'établit à 4,72% en 2024 selon l’ASPIM, en progression de 20 points de base par rapport à 2023 (4,52%). Cette amélioration doit toutefois être mise en perspective avec la baisse des prix de parts moyens (-4,50% en 2024), qui a mécaniquement contribué à l'augmentation du rendement.

Cette analyse des taux de distribution 2024 met en lumière les avantages d'une stratégie de diversification dans le contexte actuel. Elle souligne également la capacité du marché des SCPI à offrir des rendements attractifs aux investisseurs malgré un environnement économique complexe, marqué par la hausse des taux d'intérêt entre 2022 et 2024 ainsi que par les mutations rapides des usages immobiliers.