Les SCPI Aestiam Placement Pierre et Aestiam Cap’Hébergimmo réduisent leur délai de jouissance

Les SCPI Aestiam Placement Pierre et Aestiam Cap’Hébergimmo réduisent leur délai de jouissance

Dans le contexte actuel marqué par des taux d’intérêt élevés et des corrections de valorisations immobilières, les SCPI doivent s'adapter pour maintenir leur attractivité auprès des investisseurs. Aestiam – société de gestion renommée dans le domaine de l'investissement immobilier depuis plus de cinq décennies – vient d'annoncer des changements significatifs pour deux de ses SCPI phares : une réduction du délai de jouissance pour Aestiam Placement Pierre et Aestiam Cap'Hébergimmo.

Réduction du délai de jouissance de 5 à 1 mois

À compter du 1er août 2024, Aestiam a pris la décision de réduire considérablement le délai de jouissance pour ses SCPI Aestiam Placement Pierre et Aestiam Cap'Hébergimmo . Ce délai – qui représente la période entre la souscription des parts et la perception des premiers revenus – passe de cinq mois à seulement un mois .

Concrètement, un investisseur souscrivant des parts le 1er septembre 2024 pourra prétendre à des revenus dès le 1er octobre 2024 , contre le 1er février 2025 auparavant.

Les implications de cette décision

Cette modification du délai de jouissance n'est pas anodine . Elle vise à :

dynamiser la collecte de fonds ; renforcer l'attractivité de ces SCPI auprès des investisseurs ; offrir une plus grande réactivité dans la perception des revenus.

Il est important de noter que cette décision intervient dans un contexte où le marché immobilier connaît certaines turbulences , comme en témoigne la légère baisse de la valeur vénale du patrimoine des SCPI concernées.

État des lieux du patrimoine géré par Aestiam : des ajustements de valeur modérés

L'évaluation des portefeuilles immobiliers d’Aestiam au 30 juin 2024 a révélé une diminution de la valeur du patrimoine sur les 6 premiers mois de 2024 :

Aestiam Placement Pierre : baisse de 0,35%

Aestiam Cap'Hébergimmo : baisse de 2,31%

Ces chiffres – bien que négatifs – restent plutôt modérés par rapport à certaines SCPI concurrentes, gérées par d’autres sociétés de gestion. Ils témoignent de la résilience relative de ces véhicules face aux défis actuels du marché immobilier .

Les SCPI d’Aestiam dans le paysage de l'investissement immobilier

Malgré ces légers ajustements de valeur, les SCPI d’Aestiam continuent de figurer parmi les fonds immobiliers du marché ayant préservé une stabilité du prix de part . Cette performance relative souligne la solidité de la stratégie d'investissement d'Aestiam et sa capacité à naviguer dans des conditions de marché complexes.

Il est intéressant de noter que le groupe Aestiam gère également d'autres SCPI à capital variable, comme Aestiam Pierre Rendement et Pierrevenus, qui conservent leurs délais de jouissance respectifs. Cette diversité de gamme permet aux investisseurs de choisir le véhicule d'investissement le plus adapté à leur profil et à leurs objectifs .

Perspectives pour les investisseurs : une opportunité à évaluer avec prudence

La réduction du délai de jouissance pour Aestiam Placement Pierre et Aestiam Cap'Hébergimmo peut représenter une opportunité intéressante pour les investisseurs en quête de rendements perçus plus rapidement . Cependant, il est crucial de rappeler que l'investissement en SCPI reste un engagement à long terme, comportant des risques tels que la perte en capital ou des contraintes de liquidité.

Avant toute décision d'investissement, il est vivement recommandé aux épargnants :

examiner l'ensemble des indicateurs de performance des SCPI ; utiliser les outils mis à disposition, comme les simulateurs SCPI, pour projeter les rendements potentiels ; consulter la note d'information détaillée de chaque produit ; considérer leur propre situation financière et leurs objectifs d'investissement à long terme.

Les ajustements opérés par Aestiam sur ses SCPI Placement Pierre et Cap'Hébergimmo témoignent de la capacité d'adaptation de la société de gestion face aux évolutions du marché . La réduction du délai de jouissance, combinée à la solidité relative de leur patrimoine malgré un contexte économique difficile, pourrait renforcer l'attrait de ces véhicules d'investissement. Néanmoins, comme pour tout placement immobilier, la prudence et une analyse approfondie restent de mise pour les investisseurs potentiels .