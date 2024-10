Les risques des différents placements financiers : ce qu’il faut savoir avant d’investir

Crédit photo : 123RF

Actions cotées, ETF, financement participatif, cryptos … avant d'investir, il est essentiel de bien comprendre les risques inhérents à chaque produit financier. L'AMF explique ce qu'il faut savoir avant de se lancer.

Risque et rendement : une relation indissociable

Tout investissement comporte une relation inévitable entre risque et rendement. En règle générale, plus un investissement offre un potentiel de rendement élevé, plus le risque est important. Les placements garantis, comme les livrets d'épargne, offrent des rendements faibles, car ils présentent peu de risques. À l'inverse, pour espérer des rendements plus attractifs, il faut être prêt à prendre davantage de risques.

Le temps est également un facteur crucial. Sur le court terme, certains investissements, comme les actions, sont particulièrement volatils et donc risqués. Cependant, à long terme, les chances d'obtenir un bon rendement augmentent, surtout pour des actifs comme les actions qui suivent une tendance haussière liée à la croissance économique.

Les actions cotées : une volatilité inévitable

Investir en actions cotées, c'est accepter une certaine incertitude. Le prix d'une action varie en fonction de l'offre et de la demande, influencée par des facteurs internes (stratégie, gestion de l'entreprise) et externes (situation économique, événements géopolitiques). Par exemple, les actions du CAC 40 peuvent fluctuer entre 15 et 40 % par an, tandis que les petites capitalisations, comme celles dans le secteur des biotechnologies, peuvent connaître des variations annuelles allant jusqu'à 90 %.

Cette volatilité reflète une incertitude inhérente aux actions, mais elle ne raconte pas toute l'histoire du risque. D'autres éléments comme la liquidité (la capacité de vendre rapidement) et le risque spécifique à l'entreprise jouent un rôle important dans l'évaluation des risques.

Les ETF : diversification et risques cachés

Les ETF (fonds indiciels cotés) sont souvent perçus comme des investissements moins risqués en raison de leur diversification. En effet, ces fonds répliquent la performance d'un indice boursier, comme le S&P 500 ou le CAC 40. Toutefois, cela ne signifie pas que les ETF sont dépourvus de risques. Leur niveau de risque est généralement évalué sur une échelle de 1 à 7, avec un risque moyen autour de 4 pour les indices d'actions.

Des facteurs tels que la volatilité, le risque de change pour les ETF investis en devises étrangères, et le risque de crédit lié à l'émetteur de l'ETF peuvent influencer la performance de ce type d'investissement. De plus, la composition des indices peut évoluer, ce qui peut affecter la diversification supposée de l'ETF.

Cryptomonnaies : volatilité extrême et incertitude

Les cryptomonnaies, notamment le Bitcoin, sont réputées pour leur volatilité extrême. Par exemple, des fluctuations de l'ordre de 10 % au cours d'une même journée sont courantes pour le Bitcoin. Bien que ces actifs numériques attirent des investisseurs en quête de rendements rapides, ils présentent des risques considérables. Les variations du bitcoin peuvent être causées par des événements réglementaires, des décisions politiques, ou simplement par une faible demande sur les marchés.

Un autre risque associé aux cryptomonnaies est leur manque de corrélation avec les marchés traditionnels. Contrairement à une action ou un ETF, il est difficile de prédire comment une cryptomonnaie évoluera face aux autres actifs financiers, rendant sa gestion de portefeuille plus complexe.

Le financement participatif (crowdfunding) : attention aux projets risqués

Le crowdfunding permet aux investisseurs de financer directement des projets ou des entreprises, soit sous forme de prêt, soit via des prises de participation. Toutefois, cette forme d'investissement est loin d'être sans risques. Si le projet échoue, les sommes investies peuvent être totalement perdues.

L'information disponible sur ces projets est souvent limitée et peu régulée, contrairement aux sociétés cotées qui sont tenues de fournir des rapports détaillés. De plus, les investissements en crowdfunding sont généralement illiquides, rendant difficile la revente des titres avant la fin du projet, parfois sur plusieurs années.

Pour conclure, il est essentiel de bien comprendre les risques inhérents à chaque produit financier. Que ce soient les actions cotées, les ETF, les cryptomonnaies ou le crowdfunding, chaque type de placement présente des caractéristiques spécifiques en matière de risque. Il est donc nécessaire de diversifier ses investissements et de bien s'informer pour optimiser son rendement tout en minimisant ses pertes éventuelles.