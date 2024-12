Les pièces et billets en franc ont-ils encore de la valeur?

Les pièces et billets en francs peuvent avoir de la valeur pour les collectionneurs.

Sommaire:

Les francs ne peuvent plus être échangés contre des euros auprès de la Banque de France

L’euro a été introduit en France le 1er janvier 2002. Pour rappel, 1 euro équivaut à 6,56 francs. Avant le remplacement du franc par la monnaie unique européenne, il existait:

Des pièces de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes de francs,

Des pièces de 1, 2, 5, 10 et 20 francs,

5 billets de banque, d’une valeur de 20, 50, 100, 200 et 500 francs.

Le franc a cessé d’avoir cours légal le 18 février 2002. La date butoir pour échanger ses francs contre des euros auprès de la Banque de France était fixée au:

17 février 2005 pour les pièces,

17 février 2012 pour les billets.

Au moment de la disparition du franc, le ministère des Finances avait estimé que les Français détenaient encore 55 millions de petites coupures, pour un total estimé à 600 millions d’euros.

Identifier les pièces et billets pouvant avoir de la valeur aujourd’hui

Dénués de leur valeur monétaire officielle, certaines pièces et coupures en francs peuvent intéresser les collectionneurs. La valeur d’une pièce ou d’un billet dépend de nombreux critères:

La valeur faciale,

La date d’émission,

La rareté (nombre de tirages, défaut de fabrication,

L’état général de conservation,

La pureté du métal et le poids de la pièce,

L’offre et la demande.

À savoir Certains billets et pièces comportent une anomalie survenue lors de leur fabrication. On dit qu’ils sont «fautés». Les défauts peuvent être multiples. Pour un billet, il peut s’agir d’un décalage d’impression, d’un manque de passage de couleur, d’une coulée d’encre ou d’un problème de massicotage. Pour une pièce, on peut repérer un décalage de frappe, un surplus de métal, un flanc rogné, une surfrappe… Les billets et pièces fautés sont très recherchés par les collectionneurs en raison de leur rareté.

Quand la cotation est faible, les pièces peuvent être vendues au poids pour être fondues. La valeur est estimée selon le type et le cours du métal dont elle est composée. L’or , par exemple, a atteint des sommets historiques en 2024. À la mi-décembre 2024, il se négocie à plus de 80.000 euros le kilo. Les «francs or» sont des anciennes pièces, frappées jusqu’au début du XXème siècle.

Comment connaître la valeur de vos pièces et billets en francs?

Les sites internet spécialisés et les catalogues de monnaies de collection constituent des ressources précieuses pour évaluer si vos pièces et billets peuvent avoir de la valeur. Les publications telles que «Le Franc» ou «Le Gadoury» déterminent l’argus numismatique. Vous pouvez solliciter les conseils de numismates amateurs en vous rapprochant de la Fédération française des associations numismatiques et de la Société française de numismatique, par exemple. Toutefois, seul un expert est en mesure d’authentifier et d’estimer précisément la valeur d’une pièce. Cette évaluation est souvent gratuite et sans engagement. Il est judicieux de consulter au moins deux professionnels afin de pouvoir comparer les estimations et vendre au tarif le plus juste.

Les pièces et billets remarquables: Corneille, Delacroix, Debussy…

De manière générale, plus le billet est ancien, plus vous avez de chance d’en obtenir une somme importante. Le prix de certains billets en francs imprimés à la fin du XIXème siècle ou au début du XXème siècle peut atteindre plusieurs milliers d’euros. Les billets en circulation au moment du retrait du franc ont moins de valeur, sauf s’ils comportent un défaut ou qu’ils sont neufs. Pour les pièces, les éditions limitées ou commémoratives ont généralement bonne cote.

Voici quelques estimations indicatives, la valeur dépendant de l’année d’édition et de l’état du billet:

Pour les billets de 100 francs, un tirage «Corneille» peut atteindre 60 euros. Vous pouvez espérer jusqu’à 100 euros pour un billet à l’effigie de Descartes, et 120 euros pour un billet «Delacroix» neuf,

Le billet de 20 francs à l’effigie de Debussy peut se revendre 25 euros. Sa valeur convertie est de 3,05 euros seulement,

Le billet de 50 francs Saint-Exupéry, imprimé entre 1992 et 1997 peut valoir jusqu’à 25 euros quand il est neuf.