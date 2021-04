Les partis politiques qui possèdent leur siège et ceux qui le louent

Alors que le Rassemblement national s'apprête à s'installer à Paris, gros plan sur le patrimoine immobilier des principaux partis politiques.

Un an et demi après le Parti socialiste (PS), c'est au tour du Rassemblement national de changer de siège. Mais contrairement aux socialistes, le parti présidé par Marine Le Pen ne le vend pas puisqu'il était locataire du «Carré» de Nanterre (Hauts-de-Seine). Destination Paris, et plus précisément le 16e arrondissement. Il ne reste donc plus que deux partis politiques qui siègent hors de Paris: le PS, à Ivry-sur-Seine (94) et les Verts à Montreuil (93). L'occasion pour Le Figaro de se pencher sur le patrimoine immobilier des partis politiques.

o La République en marche, locataire au 63, rue Saint-Anne (Paris IIe)

Emmanuel Macron réclamait un QG plus grand durant la campagne présidentielle de 2017. Le nouveau siège de La République en marche (LREM) n'est pas plus spacieux que celui que le parti occupait dans le XVe, rue de l'Abbé-Groult, près de la Porte de Versailles. Mais il est plus central. LREM a traversé la Seine pour s'installer dans le IIe arrondissement, au cœur de Paris. Il occupe, au 63, rue Saint-Anne (Paris IIe), un hôtel particulier de 1000 m², donnant sur une cour, comprenant trois étages et un sous-sol. «Nous avons privilégié un lieu très accessible en transports en commun avec des espaces pour accueillir nos adhérents», explique un cadre du mouvement.

o Les Républicains, propriétaire du 238 rue de Vaugirard (Paris XVe)

À 500 mètres à vol d'oiseau du siège de La République en marche, on arrive à celui des Républicains qui l'a vendu pour 46 millions d'euros. Depuis 2011, le siège, dont le parti était propriétaire, est situé au 238 rue de Vaugirard, après avoir été domicilié au 55, rue de la Boétie (8e arrondissement), entre 2002 et 2011. L'immeuble de dix étages à façade vitrée s'étend sur 5500 m² et a demandé un an et demi de travaux. Cette acquisition a coûté 40 millions d'euros (19 millions d'euros pour acheter le bâtiment, 21 pour le réhabiliter). Elle a été financée en majeure partie par un emprunt de 32 millions d'euros contracté sur une période de treize ans.

o Le Rassemblement national, locataire du 114 bis, rue de Michel-Ange, à Paris (XVIe)

Après les Hauts-de-Seine (Saint-Cloud puis Nanterre), Rassemblement national (RN) s'est résolu à s'installer à Paris. Le parti présidé par Marine Le Pen a élu domicile au 114 bis rue Michel-Ange, dans le XVIe arrondissement. Un retour aux sources pour RN qui a siégé dans le XVIe entre 1985 et 1994, après avoir élu domicile dans le VIIIe (1972-1984), puis le XVIIe (1984-1985).

Il reste locataire et dispose de locaux 4 fois moins grands (510 contre 2000 m²) que «Le Carré» de Nanterre. Mais ils sont situés à deux pas de la Porte-de-Saint-Cloud et à moins de 10 minutes des principales chaînes d'information. Par ailleurs, l'immeuble de 5 étages a l'avantage de n'accueillir aucun autre locataire, sauf les stocks d'un supermarché qu'il surplombe, aux deux premiers étages.

Une manière aussi de rester proche du domaine familial des Le Pen à Saint-Cloud où le parti avait élu domicile entre 1994 et 2008 pour occuper un bâtiment baptisé «Le Paquebot». Le siège, dont le parti était propriétaire, a été vendu pour 10 millions d'euros en 2011, juste à temps pour éviter une procédure de saisie immobilière. Surtout avant l'élection présidentielle de cette année, le FN avait songé à se réinstaller à Paris, avant finalement d'y renoncer, pour des questions financières.

o Modem, propriétaire du 133 bis, rue de l'Université (Paris VIIe)

Malgré un faible nombre d'élus et le peu d'argent public récupéré par le parti, le Modem reste propriétaire de son siège dans le cossu VIIe arrondissement, à un jet de pierre de la tour Eiffel, rue de l'Université. Pour renflouer ses caisses, il a fait le choix de louer une partie de ses locaux à des start-up et à un commissaire aux comptes.

o Le Parti socialiste, propriétaire du 59 rue Jules Vanzuppe, Ivry-sur-Seine (94)

Au Parti socialiste, la question lancinante a finalement été tranchée avec la mise en vente de ce siège «historique». Normal pour un parti qui enchaîne les déconvenues politiques et qui n'a donc plus les moyens d'entretenir un hôtel particulier de 3000 mètres carrés, construit à la fin du XIXe siècle. Certains membres du PS militent pour un quartier plus populaire que la très chic rue de Solférino où son siège social, dont il est propriétaire, est installé depuis plus de 30 ans.

C'est chose faite fin 2017. C'est le groupe Apsys, spécialiste des centres commerciaux qui a racheté les lieux pour 45,55 millions d'euros afin d'en faire son siège social. Le PS siège désormais à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne (94). Dans un an, ce sera au tour du groupe Interparfums, qui a acquis le 10 rue de Solférino 125 millions d'euros, d'y installer son siège social.

o La France Insoumise, locataire 43, rue de Dunkerque (Paris Xe)

À l'instar du Rassemblement national, le parti de Jean-Luc Mélenchon a également élu domicile dans la banlieue parisienne, très exactement à Massy, dans l'Essonne. Un département où l'ancien ministre a été élu successivement conseiller municipal, conseiller général et sénateur. Mais l'ancien candidat à la présidentielle avait tout de même choisi Paris pour son QG de campagne situé au 43, rue de Dunkerque, dans le très populaire Xe arrondissement.