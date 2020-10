Les Français expriment un besoin fort de protection de leurs proches et de leur patrimoine

Le besoin de protection se fait sentir très fortement au niveau du premier cercle familial (Crédit photo: Fotolia)

Les Notaires de France ont dévoilé les résultats de leur étude réalisée par Harris Interactive sur les Français et la protection. Les Français ressentent un besoin fort de protéger leurs proches et leur patrimoine et estiment être insuffisamment protégés par la loi.

Un fort besoin de protection des proches et du patrimoine

Le besoin de protection se fait sentir très fortement au niveau du premier cercle familial : 83% des Français souhaitent protéger leurs enfants et 76% leur conjoint. Mais il est également intergénérationnel car c'est aussi une préoccupation qui touche les grands-parents vis-à-vis leurs enfants (62%) et surtout petits-enfants (71%). Le besoin de protéger d'autres membres de la famille potentiellement vulnérables reste à un niveau élevé même s'il est moins répandu (53%).

Le besoin de protection peut également s'exprimer vers un ascendant : les Français en position « d'aidants » se montrent particulièrement sensibles à la question de la protection de leurs parents (75% ressentent le besoin de les protéger).

Les 3/4 des Français manifestent globalement un fort besoin de protection de leur patrimoine (74%), de leur logement (78%) et de leur retraite (75%). La tranche des 35-49 ans est fortement préoccupée (82%) par la retraite et la pérennité du régime actuel et par la réforme en cours.

Les Français estiment que la loi ne les protège pas assez

Globalement, les Français estiment que la loi ne les protège pas assez : 46% des personnes interrogées ont le sentiment qu'elle n'est pas assez protectrice pour le logement, pour leur entreprise ou activité professionnelle (49%), pour la retraite (54%) ou encore pour leur patrimoine (48%).

Ce sentiment s'est encore accentué avec la crise sanitaire. Elle a fait prendre conscience aux Français de la nécessité d'anticiper : 62% d'entre eux souhaitent se protéger ou protéger davantage leurs proches après la crise du Covid. C'est notamment le cas des plus jeunes (76% des moins de 35 ans), des aidants (74%), de ceux détenant un faible patrimoine (73%) et des femmes (69%). D'ailleurs, plus d'un Français sur cinq déclare avoir déjà entrepris des démarches pour souscrire à des dispositifs de protection et 34% expriment l'intention de le faire.

La priorité des parents est la protection de leurs enfants (66%), devant la protection de leur retraite (pour 49% des concernés et 55% des 35-49 ans), celle de leur patrimoine (48%) et enfin celle de leur logement (45% dont 55% des Franciliens). Néanmoins, la protection du patrimoine devient une prépondérante (85%) dès lors qu'il est conséquent (supérieur à 500.000 €).

Le mandant de protection future

Seulement un Français sur quatre indique connaître le mandat de protection future. Le pourcentage monte à 45% parmi les répondants en position d'aidants.

Le mandat de protection future permet à une personne de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes (mandataire) pour la représenter le jour où elle ne sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir seule à ses intérêts. Le mandataire pourra alors protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant. Les parents peuvent aussi utiliser le mandat pour leur enfant souffrant de maladie ou de handicap.

Le PACS

Les caractéristiques du PACS en matière de protection sont bien assimilées par la grande majorité des Français : les répondants déjà pacsé(e)s (82%) ou qui envisagent de le faire (63%) indiquent savoir que, en cas de décès d'un des conjoints et sans testament préalable, l'héritage ne reviendrait pas de plein droit au partenaire mais à la famille.