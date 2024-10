Les 4 erreurs à éviter lors de la souscription d’un PER

Crédit photo : 123RF

Le PER est devenu un pilier essentiel de la préparation à la retraite. Toutefois, sa souscription nécessite une attention particulière afin d'éviter des erreurs pouvant compromettre vos objectifs financiers à long terme. Voici les pièges les plus courants à éviter.

En 2023, les Français ont souscrit plus de 117.000 plans d'épargne retraite (PER), mobilisant au total 14,4 milliards d'euros. Ce dispositif, prisé pour sa flexibilité et ses avantages fiscaux, devient un outil incontournable pour préparer sa retraite. Bien réfléchir avant la souscription est toutefois indispensable si vous souhaitez en tirer le meilleur parti. Voici les 4 principales erreurs à éviter lors de la souscription de votre PER individuel pour optimiser son efficacité.

1. Ne pas regarder les frais du contrat et la performance des supports

Lorsque vous souscrivez à un PER, l'un des premiers aspects à examiner concerne les frais associés au contrat. Ces frais peuvent inclure :

Des coûts de gestion annuels : de 0,50 % à 1,00% par an selon les contrats

Des frais sur les versements : de 0 % pour les contrats en ligne à 5 %

Des frais d'arbitrage

Ces dépenses, bien que minimes en apparence, peuvent s'accumuler au fil du temps et diminuer significativement la rentabilité de votre épargne retraite.

Par ailleurs, la performance des supports d'investissement doit aussi être scrutée avec attention. Tout d'abord, prenez le soin de vérifier la performance du fonds en euros par rapport à la moyenne du marché. Ensuite, un PER proposant des supports variés comme des fonds en actions, en obligations ou encore en immobilier, doit faire l'objet d'une évaluation précise de leur rendement historique. Par exemple, renseignez-vous sur la performance de la gestion profilée à horizon Équilibre, qui est l'option par défaut lorsque vous souscrivez un PER.

2. Ne pas comparer les contrats du marché

Les PER individuels sont proposés par divers acteurs : banques, compagnies d'assurances, courtiers en ligne. Chaque offre présente des caractéristiques spécifiques en termes de frais, de supports d'investissement, de performance et de services. Ne pas prendre le temps de comparer peut vous faire passer à côté d'une offre plus adaptée à votre profil et à vos objectifs. Aussi, avant de faire votre choix, il est conseillé de réaliser un comparatif en prenant en compte :

Les frais : comparez les frais de gestion, les frais de versement et autres coûts potentiels entre les différents contrats. Demandez-vous si vous souhaitez être autonome ou bien être accompagné par un conseiller. Les frais du contrat sont souvent plus élevés pour accéder à un conseiller.

Les options d'investissement : évaluez la diversité, la qualité et la performance des supports proposés par chaque contrat.

Les avis des consommateurs : les retours d'autres souscripteurs peuvent être une source précieuse d'informations pour évaluer la satisfaction générale concernant la gestion et la performance du contrat.

3. Ne pas adapter son investissement à son profil épargnant

Le PER individuel offre une large gamme de supports d'investissement, du plus sécurisé au plus risqué. La diversification de l'investissement est essentielle dans la gestion d'un PER car elle permet de répartir les risques et d'optimiser votre potentiel de rendement sur le long terme.

Toutefois, cette diversification doit se faire en cohérence avec votre profil épargnant : ne pas adapter votre choix d'investissement à votre profil peut entraîner une prise de risque que vous n'êtes pas prêt à accepter. Aussi, il est important de diversifier vos placements et de choisir des supports en adéquation avec votre horizon de placement et votre tolérance au risque.

4. Mal comprendre l'avantage fiscal à l'entrée et sous-estimer l'impact fiscal à la sortie

L'un des principaux attraits du PER est l'avantage fiscal qu'il offre lors des versements, permettant une réduction d'impôt sur le revenu. Cependant, comprenez-bien que cet avantage fiscal à l'entrée s'accompagne d'une imposition à la sortie lors du retrait du capital. Ne pas anticiper cette fiscalité peut entraîner de mauvaises surprises. La stratégie la plus efficace consiste à planifier vos retraits en fonction de votre tranche d'imposition une fois à la retraite. Cela vous permettra de minimiser l'impact fiscal et d'optimiser le montant net reçu. Dans certains cas, il peut être même plus judicieux de renoncer à la déduction fiscale à l'entrée pour bénéficier d'une fiscalité allégée à la sortie.