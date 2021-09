Le vaccin français Valneva sera utilisé au Royaume-Uni

Alors que la Nouvelle-Zélande continue de tester le vaccin Valneva sur ses habitants de 56 ans et plus dans le cadre d'un essai clinique complémentaire, celui-ci devrait être disponible en premier au Royaume-Uni.

Le vaccin franc?ais Valneva sera utilise? au Royaume-Uni - iStock-Antonio_Diaz

Vaccin Valneva : priorité au Royaume-Uni

Un vaccin inactivé et adjuvanté

Et la France ?

Valneva est un laboratoire franco-autrichien issu de la fusion, en 2013, d'Intercell et de Vivalis. Basé à Saint-Herblain à proximité de Nantes (44), il a annoncé le 23 août dernier avoir entamé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre la COVID-19 auprès de la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), autrement dit l'agence de santé britannique. VLA2001 (le nom officiel du vaccin) est actuellement en Phase 3 d'un essai pivot au Royaume-Uni. Les premiers résultats sont attendus pour octobre. S'ils sont positifs, une autorisation initiale pourrait être accordée à Valneva d'ici à la fin de l'année en cours. Pour rappel, en septembre 2020, Valneva avait annoncé s'associer au gouvernement britannique. Ce dernier, qui pourra acheter 190 millions de doses d'ici à 2025, en a déjà commandé 100 millions pour des livraisons prévues en 2021 et 2022. Dans un communiqué, Juan Carlos Jaramillo (directeur médical de Valneva) a déclaré être reconnaissant à l'Institut national de recherche sur la santé (NIHR), à l'agence Public Health England (PHE) et autres partenaires pour leur travail et leur soutien.VLA2001 est, à l'heure actuelle, l'unique candidat vaccin inactivé et adjuvanté en développement clinique en Europe. Il est composé de particules inactivées du virus SARS-COV-2 et dont la densité de protéine S est élevée. Ces particules inactivées sont associées à deux adjuvants : l'alum et CpG 1018. Les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna utilisent quant à eux la technologie de l'ARN messager à laquelle certaines personnes sont réfractaires. Le vaccin Valneva pourrait donc être une alternative intéressante pour ces dernières.La France est quelque peu en retard dans le développement de vaccins anti-COVID-19. Celui de l'institut Pasteur a même été abandonné car la réponse immunitaire obtenue n'était pas suffisante. Et avec celui de Valneva ? Ce qui semble poser problème est sa production en Écosse. Franck Grimaud, à la tête du laboratoire, se dit néanmoins prêt à changer en partie de lieu de production si les discussions avec l'Union européenne (débutées en janvier 2021 et toujours en cours en juillet) aboutissent. Pour Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, le vaccin développé par Valneva comme celui de Sanofi seront notamment utiles pour les rappels. Pour les personnes souhaitant attendre ces vaccins, il faudra encore patienter quelques mois. Olivier Bogillot, président de Sanofi France, a de son côté invité la population à ne pas attendre. Il a encouragé les Françaises et les Français à se tourner vers les vaccins d'ores et déjà disponibles afin de ne pas prolonger la circulation de la COVID-19 et de sortir, enfin, de cette crise sanitaire et économique qui dure depuis des mois.