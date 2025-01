Le simulateur Mes Aides Reno, pour quoi faire et pour qui ?

Le simulateur Mes Aides Reno, pourquoi faire et pour qui ? / iStock.com - CalypsoArt

Le gouvernement face à l’urgence climatique

Face à l’urgence climatique et à l’impact environnemental du logement, qui représente 11 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France, le gouvernement a intensifié ses efforts pour encourager la rénovation énergétique. Avec un objectif ambitieux de 700 000 rénovations par an, des moyens conséquents, comme les 4 milliards d’euros alloués en 2024 via MaPrimeRénov’, sont mobilisés. Malgré cela, de nombreux ménages peinent à concrétiser leurs projets, freinés par des démarches administratives complexes et une information souvent inadaptée.

Un outil pour simplifier les démarches

C’est dans ce contexte que le simulateur Mes Aides Réno a été conçu. Lancé par France Rénov’ et disponible sur la plateforme mesaidesreno.beta.gouv.fr, le simulateur Mes Aides Réno vise à répondre à deux questions cruciales : de quelles aides peut-on bénéficier pour rénover son logement, et quel sera le reste à charge après leur déduction ? Cet outil gratuit s’adresse principalement aux propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, et s’inscrit dans une stratégie plus large d’accompagnement pas à pas pilotée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). À travers un questionnaire en ligne, l’utilisateur renseigne des informations sur sa situation personnelle et son logement, à savoir : le statut de propriétaire ; la nature de la résidence (principale ou secondaire) ; les revenus ; la date de construction du bâtiment ; la localisation et la classe énergétique actuelle (DPE). En quelques clics, il accède à une estimation des aides nationales, locales et spécifiques auxquelles il peut prétendre, comme MaPrimeRénov’ ou l’éco-prêt à taux zéro.

Répondre aux besoins des usagers

L’initiative répond à une problématique identifiée par une enquête de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) menée en 2023 : 69 % des ménages jugent l’accès à l’information sur les aides trop compliqué. Entre évolutions des critères d’éligibilité, diversité des dispositifs et crainte des arnaques, les obstacles s’accumulent. Mes Aides Réno ambitionne de lever ces freins en offrant une interface intuitive et un accompagnement clair. Ce simulateur fournit des résultats précis et personnalisés. Par exemple, il distingue les aides pour une rénovation globale visant à améliorer significativement la classe énergétique du logement (parcours accompagné) des aides pour des interventions ciblées, comme l’isolation ou le changement du système de chauffage (parcours décarboné). Une fois la simulation effectuée, l’utilisateur peut être mis en contact avec un conseiller France Rénov’ pour finaliser son projet.

Un levier pour accélérer la transition énergétique

Avec l’objectif de diffuser largement cette solution, Mes Aides Réno a été conçu pour être intégré à des plateformes partenaires disposant déjà d’une audience ciblée. Cette stratégie de déploiement vise à garantir que les usagers accèdent à l’information au bon moment de leur parcours. En facilitant l’accès aux aides et en rendant les démarches plus lisibles, Mes Aides Réno espère surmonter les obstacles financiers et administratifs qui freinent encore trop souvent la rénovation énergétique.