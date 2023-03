Un assureur a récemment mis en place une application permettant de racheter partiellement, en quelques clics, un contrat d’assurance-vie. Une révolution qui pourrait bien faire trembler le Livret A, grand vainqueur de la course aux nouveaux dépôts en 2022. Décryptage.

Le rachat partiel instantané de l’assurance-vie, bientôt possible ? -iStock-fizkes

Les placements préférés des épargnants

Sans surprise, le Livret A et l’assurance-vie sont restés, en 2022, les deux produits d’épargne les plus sollicités par les épargnants Français. Le premier cumule le plus grand nombre de détenteurs – 55 millions fin 2021, soit environ 81 % de la population française. L’assurance-vie est cependant le produit qui réunit le plus d’argent, avec 1 842 milliards d’euros fin 2022.

Des objectifs distincts

Bien que concurrents, le Livret A et ses produits associés (LDDS, LEP, CEL) se distinguent sensiblement de l’assurance-vie dans la mesure où ils ne répondent pas aux mêmes objectifs de placement. Les livrets d’épargne sont privilégiés dans le cadre de la constitution d’une épargne de précaution. Leurs rendements sont faibles, mais les fonds restent disponibles et permettent de financer des projets à court terme ou des coups durs. L’assurance-vie, plus rentable, vise quant à elle la constitution d’une épargne sur le long terme.

L’atout de la disponibilité

Dans cette course à la popularité, le Livret A dispose d’un atout essentiel : la disponibilité. En effet, les sommes d’argent placées par les épargnants restent transférables et mobilisables sans aucune restriction en cas de pépin. En ce qui concerne l’assurance-vie, une mobilisation des fonds implique un rachat partiel dont les modalités sont déterminées par les contrats. Actuellement, le délai pour un rachat partiel peut aller jusqu’à 2 mois.

Une révolution sur le marché de l’assurance-vie ?

Ce calendrier de rachat pourrait cependant bientôt appartenir au passé. L’assureur Spirica (une filiale du groupe Crédit Agricole Assurances) propose en effet depuis peu des rachats partiels instantanés de contrats d’assurance-vie. La procédure s’effectue rapidement et facilement en quelques clics via une application mobile. Les fonds sont transférés vers le compte courant du titulaire du contrat en quelques clics. Si le rachat potentiel est actuellement limité à % de l'encours du contrat et soumis à des conditions spécifiques d’éligibilité, cette application pourrait bien révolutionner le marché de l’assurance-vie et imposer un nouveau standard de marché. Cette innovation se présente comme une aubaine pour le marché de l’assurance-vie, en perte de vitesse en 2022 par rapport à l’épargne réglementée. L’assurance-vie n’a en effet capté que 14,3 milliards d’euros de nouveaux dépôts en 2022, contre 27 milliards d’euros pour le Livret A.