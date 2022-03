Le président de Century 21 est décédé d’une crise cardiaque

Laurent Vimont, président du réseau Century 21 où il avait fait toute sa carrière, a succombé ce vendredi matin.

La nouvelle est tombée, brutale comme une crise cardiaque: Laurent Vimont, 61 ans, président du réseau immobilier Century 21 a succombé dans la matinée du 11 mars. Si ce professionnel respecté n’était pas forcément connu du grand public, c’était une célébrité dans son milieu. Il aimait d’ailleurs souvent taquiner des courtiers ou des agents lorsqu’ils se trompaient ou annonçaient des prévisions qu’ils jugeaient fantasques. Costume soigné, cheveux tirés en arrière, allure d’hidalgo et voix de crooner c’était un personnage. Et s’il était apprécié pour ses qualités de manager au sein de son réseau, dans les médias, il était ce que l’on appelle un «bon client».

Toujours le sens de la formule et le mot pour rire. Sans oublier le sens de l’autodérision pour cet autodidacte qui aimait se décrire comme un «Bac-2». Un sportif également puisqu’il avait débuté sa carrière au début des années 80 en tant que maître nageur aux côtés d’un certain Philippe Lucas à la piscine de Melun. Mais l’appel de l’immobilier est le plus fort dès 1984, et il débute au sein d’une agence à Melun dès 1984 qui accueillera la première agence Century 21 en France en 1987. Son destin restera lié à cette enseigne qui passe dans le giron de Nexity en 2006. Le rachat du réseau en mai 2021 par le groupe Arche du chef d’entreprise et homme politique Philippe Briand n’y change rien. C’est toujours Laurent Vimont qui mène la barque de ce groupe comptant aujourd’hui 925 agences et 7500 professionnels.

Lorsque nous lui avions demandé de réagir à des tweets se moquant du langage exagéré des agents immobiliers, Laurent Vimont a réagi avec humour. « Il y a souvent une part d’exagération mais il y a un fond de vérité , a reconnu l’ancien président de Century 21. L’agent immobilier a tendance à enjoliver les photos et à se laisser aller dans l’excès pour le descriptif des biens à vendre ». À un article d’Ouest-France titré «Les cours d’EPS, c’était l’enfer sur terre»: ils en gardent de mauvais souvenirs, Laurent Vimont avait tweeté: « Les seuls cours où j’avais de bonnes notes ». Ce à quoi nous avions rajouté: « Surtout lorsqu’il s’agissait de nager ». Et lui de rétorquer simplement: « Tous les sports ».

Chevalier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite, Laurent Vimont avait aussi des bonnes formules pour décrire la situation du marché immobilier. Et puis, au tout début de la crise sanitaire, quand chaque expert y allait de sa prévision sur l’évolution des prix, Laurent Vimont savait simplement répondre: « Je ne savais pas ». Président de Century 21 depuis 2009, Laurent Vimont est décédé d’une crise cardiaque ce vendredi 11 mars, à l’âge de 61 ans.