Le crowdfunding immobilier ou financement participatif séduit de plus en plus d’investisseurs. Ouvert à tous les épargnants, il permet un rendement annuel moyen d’environ 9%, avec un ticket d’entrée relativement accessible.

Le point sur le crowdfunding immobilier / iStock-MicroStockHub

En quoi consiste le crowdfunding immobilier ?

Le financement participatif immobilier permet à des porteurs de projets, souvent des promoteurs immobiliers de financer des projets immobiliers grâce à des investisseurs particuliers. Le tout via une plateforme dédiée 100% en ligne. Concrètement, des particuliers vont prêter de l’argent à des promoteurs, pour l’achat ou la rénovation d’un bien immobilier. En contrepartie, ils vont toucher des intérêts, qui avoisinent les 9% en 2021. Cet investissement séduit de plus en plus les Français. Il permet de mettre un pied dans le marché immobilier, sans trop prendre de risque. Et surtout de récupérer rapidement sa mise initiale, puisqu’en 2021, la durée du placement était de 21,2 mois.

Le crowdfunding immobilier en quelques chiffres

Depuis quelques années, le crowdfunding immobilier connaît une forte accélération. Si les États-Unis étaient précurseurs sur ce mode de financement, la France n’a pas tardé à l’adopter. En 2021, plus de 200 000 particuliers ont investi via le crowdfunding immobilier. Cela représente une collecte de 1,88 milliard d’euros, selon une étude réalisée par Mazars pour Financement Participatif France, qui ont permis de financer 1 065 projets. Soit une augmentation de 81% par rapport à l’année 2020. Selon le baromètre de Fundimmo Hellocrowdfunding, le ticket moyen d’investissement est de 2 871 euros. « En alliant sécurité, accessibilité, rendement et impact, le financement participatif dispose de solides atouts pour séduire les épargnants » analyse Alexandre Toussaint, président et fondateur de Baltis Capital.

Les avantages pour les investisseurs

Si le crowdfunding immobilier progresse autant, c’est que ce mode de financement présente de nombreux avantages pour les investisseurs. Cela permet d’une part de diversifier leurs placements financiers, et les rendements sont surtout très attractifs. En effet, ils restent autour de 9% depuis plusieurs années. Considéré comme une valeur refuge, le marché de l’immobilier présente peu de risque. Bien qu’il n’existe pas de garantie, « le taux de défaut est presque nul en s’établissant à 0,09 % en 2021 en baisse d’un demi-point par rapport à 2019 » a indiqué Alexandre Toussaint. Les investisseurs particuliers peuvent choisir le projet dans lequel ils souhaitent investir, via une plateforme digitale dédiée. La durée des placements dure entre 6 et 24 mois. Dans le cadre de gros projets immobiliers, il peut arriver que des retards soient enregistrés. Cependant, cela ne change pas les intérêts qui continuent de courir et donc augmentent la performance de l’investissement total. Enfin, le crowdfunding immobilier présente un intérêt fiscal non négligeable. Tout d’abord les taux d’intérêts sont exempts de frais de gestion sur la plupart des plateformes de crowdfunding. Et grâce au PFU (prélèvement forfaitaire unique) ou flat tax, instauré par Emmanuel Macron, les revenus générés sont imposables à 30%, avec 12,8 % d’imposition et 17,2 % de prélèvement sociaux. Ainsi, pour les contribuables déclarant moins de 25 000 euros, ou 50 000 pour un couple, il ne faudra payer que les prélèvement sociaux.