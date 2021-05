Communément appelée « redevance télé », la contribution à l'audiovisuel public est à payer chaque année par certains particuliers comme par certaines entreprises. Mais cette redevance pourrait être amenée à évoluer.

Le point sur la redevance TV - iStock-mgkaya

La contribution à l'audiovisuel en quelques mots

Télévision : un succès en baisse

Entreprises : report de l'échéance de contribution à l'audiovisuel public

La redevance audiovisuelle est une taxe prélevée chaque année et reversée à divers groupes publics comme France Télévisions, Radio France ou encore l'INA. Toute personne redevable de la taxe d'habitation et possédant au moins un poste de télévision (ou dispositif similaire, hors ordinateur) doit payer cette taxe qui, en 2021, s'élève à 138 euros pour la France métropolitaine. Certaines personnes sont exonérées de contribution à l'audiovisuel public (sous conditions). Les particuliers ne sont pas les seuls à payer cette taxe puisque certaines entreprises le sont également. « Leur déclaration doit être effectuée simultanément avec celle de la TVA. »Diverses plates-formes de streaming comme Netflix ou encore Disney+ ont vu le jour ces dernières années. Cependant, les Françaises et les Français sont de moins en moins nombreux à posséder un poste de télévision. En 2017, 97 % des foyers français en étaient équipés contre 92 % en 2020. La baisse est certes faible mais elle est réelle. En parallèle, le succès des Smartphones ne cesse de croître. En 2017, 67 % des foyers français en possédaient un contre 77 % en 2020. En 2020 toujours, 86 % de familles françaises possédaient un ordinateur. Or, de plus en plus de personnes ont le réflexe lit-ordinateur-Netflix plutôt que le réflexe canapé-TV. Face à cette évolution des habitudes des contribuables, la redevance TV pourrait-elle disparaître ou inclure les ordinateurs et autres tablettes ? Pour l'heure, elle ne change pas. La Direction générale des finances publiques explique ainsi que « les personnes qui utilisent un ordinateur ou un Smartphone pour regarder la télévision ne sont pas redevables d'une contribution à l'audiovisuel public ». Cependant, cela pourrait changer puisque plusieurs personnalités politiques se disent en faveur d'une réforme de la redevance TV. Roselyne Bachelot (ministre de la Culture) et Olivier Dussopt (ministre des Comptes publics) réfléchissent à la question et pourraient proposer, dès l'automne prochain, une réforme qui ferait évoluer dès 2023 la contribution à l'audiovisuel. Il faudra donc attendre un peu avant d'en savoir davantage sur ce que cette fameuse redevance TV pourrait devenir.Le 15 avril dernier, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance a annoncé le report de l'échéance de contribution à l'audiovisuel public. « Les professionnels de certains secteurs ont désormais la possibilité de demander le report de l'échéance de contribution à l'audiovisuel public, si leurs entreprises ont été affectées par la crise sanitaire. » Cette décision a été prise afin de soutenir la trésorerie des entreprises françaises. Le report est de trois mois et concerne les firmes de plusieurs secteurs : HCR (hôtellerie, cafés et restauration) et salles de sport. Dans son communiqué de presse, le ministère explique la marche à suivre par les entreprises afin de bénéficier de ce report exceptionnel.