Le « Passeport Emprunteur express » facilite les démarches des emprunteurs. Le réseau de courtage immobilier Vousfinancer a lancé cet automne le « Passeport Emprunteur express », une initiative à destination des futurs emprunteurs. Les garanties ? Un rendez-vous en moins de 48 heures pour connaitre votre capacité de financement et obtenir une certification de financement.

Le passeport emprunteur de Vousfinancer - iStock-AndreyPopov

Faciliter les démarches des emprunteurs

Un RDV en 48 h

Limiter les visites « non qualifiées »

L'initiative du réseau de courtiers Vousfinancer répond directement à l'augmentation de la part des dossiers de crédits refusés en 2020. Alors que seulement 5,5% des dossiers de demande d'emprunt pour un achat immobilier étaient refusés en 2019, les refus ont explosés en 2020. 7 % des dossiers étaient refusés au premier trimestre, 10,2 % au deuxième trimestre et 13,5% au troisième. Le service mis en place par Vousfinancer est proposé aux futurs acquéreurs de biens immobiliers. Il permet à chaque emprunteur de consulter un courtier en amont pour discuter de son projet et déterminer sa capacité d'emprunt. Le courtier lui proposera un plan de financement optimal qui lui permettra par la suite d'optimiser ses chances d'obtenir un crédit. Rappelons que la capacité d'emprunt dépend de plusieurs facteurs : l'âge, la situation familiale, les revenus, l'apport, etc. Le taux d'endettement maximum auquel un emprunteur peut prétendre est fixé à 33 % par les banques. Cela signifie donc que le total des mensualités de remboursement des échéances d'un prêt ne doit pas excéder le tiers des revenus mensuels.Vousfinancer propose un rendez-vous en agence ou en visioconférence sous 48 h pour obtenir une capacité d'emprunt certifiée. Le réseau assure que certains courtiers ont dégagé des plages horaires d'urgence pour répondre aux demandes de rendez-vous formulées dans les deux heures après la visite d'un bien immobilier, même si une prise de contact en amont est préférée.Actuellement, la hausse des refus de demande de crédit a un impact significatif sur les délais de vente des biens immobiliers. De plus, si les visites de biens immobiliers disponibles à la vente ont repris, elles sont soumises à un cadre sanitaire très strict. Les agents immobiliers sont contraints de limiter le nombre de visites et de personnes sur place. Dans ce contexte, le « Passeport emprunteur express » permet aux agents immobiliers de limiter les visites dites « non qualifiées », évitant ainsi aux vendeurs et aux potentiels acquéreurs de perdre leur temps. Après évaluation de leur profil et de leur capacité d'emprunt, les futurs acquéreurs sont plus à même de cibler les biens immobiliers qui correspondent à leur profil d'emprunteur. La capacité d'emprunt certifié leur permet de crédibiliser et de valoriser leur dossier auprès des acheteurs et de démontrer leur capacité à obtenir un prêt pour financer l'acquisition du bien. Dans ce contexte tendu, cet outil permet de fluidifier le processus d'acquisition et de soulager l'ensemble des acteurs du marché.