Le napoléon, victime collatérale de la pandémie de Covid-19

Pour la première fois depuis 1948, CPoR Devises a été contraint de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la cotation de la pièce d'or de 20 francs.

Alors qu'en cette période hautement anxiogène, les Français se ruent sur les placements sûrs, il est devenu impossible d'acheter certaines pièces d'or. En fin de semaine dernière, CPoR Devises a été contraint de suspendre jusqu'à nouvel ordre la cotation du napoléon, la pièce d'or de 20 francs. Une première depuis 1948, date de l'ouverture du marché de l'or! Le dernier cours a été fixé à 274,20 euros pour la pièce qui contient 5,8 grammes d'or fin. En cause? Un important problème d'offre.

«Nous rencontrons des difficultés d'approvisionnement en napoléons qui nous empêchent de servir la forte demande des particuliers, explique François de Lassus, consultant chez CPoR Devises, l'établissement privé de crédit qui assure la liquidité de l'or physique en France. On peut espérer s'approvisionner auprès de quelques banques centrales et de grossistes, mais le principal problème, aujourd'hui, est que les particuliers, qui représentent l'essentiel de ce marché, conservent leurs napoléons.»

Un comportement habituel en période troublée, l'or étant considéré comme une valeur refuge. Mais la pénurie de pièces est exacerbée par la fermeture des boutiques spécialisées dans la vente d'or même si elles disposent de peu de stocks. «Si la cotation du napoléon avait été maintenue, la prime de la pièce, aujourd'hui de 5 %, aurait explosé», ajoute l'expert. La prime correspond à la différence entre le prix de la pièce et celui de l'or fin qu'elle contient et elle évolue en fonction de l'offre et de la demande. Il faudra sûrement attendre la fin de la crise avant de pouvoir garnir son bas de laine avec des napoléons.