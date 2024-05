Le mur qui protège sa maison de l’érosion côtière est trop haut, il va devoir le démolir

La justice ordonne la démolition d’un mur érigé face à une maison dans l’anse de Kersaux à Concarneau, dans le Finistère. Il devait protéger la propriété de l’érosion côtière mais sa hauteur a eu raison de lui.

C’est une sorte de verrue qui gâche la vue d’une belle maison en bord de mer, dans l’anse de Kersaux à Concarneau, dans le Finistère. Un mur de béton qui s’étend sur 34 mètres de long et plus de trois mètres de hauteur , érigé en octobre 2021, se dresse juste devant la maison. Est-ce une nouvelle construction qui va prendre place sous les fenêtres de cette maison? Que nenni, c’est un mur monté à la demande même du propriétaire de la belle maison pour faire rempart à l’érosion côtière.

Pourtant, la mairie avait tout d’abord émis un avis défavorable à la construction de ce mur avant de changer d’avis et d’accepter la déclaration préalable de travaux, pour s’aligner avec la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Cette dernière défendait le projet de construction d’un mur, la maison ayant vu le jour avant que le plan de prévention des risques naturels ne soit mis en place. Le mur aurait donc dû être monté sans être menacé de démolition.

Une amende de 1000 euros

Le hic, c’est que la construction présente des dimensions plus élevées que ce qui était prévu. Elle devait mesurer entre 1,40 mètre et 2 mètres de hauteur et être recouverte de pierres. La hauteur du mur a été revue à la hausse et sa longueur aussi, la roche sur laquelle le mur devait s’appuyer étant friable, selon l’entreprise qui a réalisé cette structure. « Le propriétaire aurait dû demander une modification du permis de construire, ce qui n’a pas été fait », expliquait en 2021 Thierry Le Corre, adjoint à l’urbanisme à Ouest-France . La mairie avait alors dressé un procès-verbal d’infraction transmis au Procureur de la République. Le tribunal a condamné le propriétaire à payer une amende de 1000 euros et à détruire le mur sous peine de verser 100 euros par jour de retard. Le propriétaire répond qu’un mur existait déjà lorsqu’il a investi les lieux mais qu’il n’était pas suffisant pour protéger la maison et qu’un nouveau mur était nécessaire. Il devra quand même s’acquitter de la destruction de ce mur s’il veut éviter de payer trop cher.