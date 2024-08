Le marché secondaire du private equity: une opportunité en 2024

Les fonds secondaires de private equity permettent aux investisseurs d’acheter des participations dans des fonds de private equity existants ou des portefeuilles d’investissements.

Sommaire:

Comprendre les fonds secondaires en private equity

Deux types de transactions sur le marché secondaire du private equity

Les avantages des fonds secondaires dans le private equity

Comment investir sur le marché secondaire quand on est investisseur particulier?

Le private equity (ou «capital-investissement»), consiste à investir au capital de sociétés non cotées. Cet investissement peut se concrétiser à différents stades de leur développement. Lorsqu’un acteur institutionnel (fonds de pension, compagnie d’assurances…) investit dans un fonds de capital investissement à son lancement, il souscrit sur le marché primaire. Il s’engage généralement sur un horizon d’investissement à long terme, en moyenne 8/10 ans.

Le saviez-vous? Il existe aussi le «public equity», désignant l’investissement dans des sociétés cotées en Bourse.

Un investisseur peut vouloir céder ses parts avant la fin de la durée de vie du fonds pour récupérer des liquidités. Dans ce cas, ces parts sont rachetées par des fonds appelés «fonds secondaires».

Les transactions initiées par les LP, ou Limited Partners: l’investisseur d’un fonds cherche à vendre sa part sur le marché secondaire.

Les transactions initiées par des GP, ou General Partners: les gérants de fonds de private equity. Le gestionnaire souhaite conserver une entreprise dans son portefeuille, mais il veut aussi permettre à ses investisseurs de vendre leur participation dans cette entreprise.

Une valorisation attractive

En échange de la liquidité offerte au vendeur, l’acheteur bénéficie d’une décote d’illiquidité. Cela constitue une valorisation attractive de l’actif.

Une meilleure visibilité et un risque réduit

Les fonds secondaires rachètent des parts de portefeuilles constitués depuis plusieurs années, composés d’actifs déjà matures. Ainsi, le repreneur est en mesure d’évaluer de manière plus fiable le rendement attendu.

Un retour sur investissement plus rapide

La date d’échéance du fonds sous-jacent n’est pas modifiée lors du transfert des parts. Ainsi, les investisseurs du fonds secondaire bénéficient d’une durée de portage plus courte. Le retour sur investissement est plus rapide et le TRI (Taux de Rendement Interne) est maximisé.

Atténuation de la «courbe en J»

La «courbe en J» désigne la tendance des fonds de private equity à afficher des rendements négatifs en début de vie. En effet, pendant cette période, le portefeuille est en cours de constitution et les frais de gestion pèsent sur la valorisation.

Une diversification plus rapide

Les fonds secondaires de private equity permettent d’accéder plus rapidement à un portefeuille diversifié de participations. Un fonds secondaire peut détenir plusieurs centaines d’entreprises, contre une dizaine pour un fonds primaire. En raison de cette diversification, le fonds secondaire offre un très bon couple risque/rendement.

Les fonds secondaires représentent une opportunité intéressante pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille, en particulier dans le cadre d’une première exposition au private equity. Les fonds de private equity sont accessibles via différents véhicules, comme les contrats d’assurance-vie, le PER ou les comptes-titres. De plus, certaines plateformes d’investissement spécialisées dans le private equity propose une offre enrichie de fonds secondaires.