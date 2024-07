Le marché immobilier européen en 2024 : entre reprise et nouvelles opportunités

BNP Paribas REIM, dans son rapport semestriel "The Lighthouse H2 2024", dresse un tableau encourageant du marché immobilier européen pour la seconde moitié de 2024. Après une période d'incertitude et de « repricing » lié à la hausse des taux d’intérêt, le secteur semble entrer dans une phase de reprise, offrant de nouvelles perspectives aux investisseurs.

Un contexte économique européen plus favorable

Le premier trimestre 2024 a marqué un tournant, avec des signes clairs de reprise d’activité du marché immobilier qui se sont confirmés au printemps. La baisse significative de l'inflation à travers l'Europe a conduit les banques centrales à amorcer un assouplissement de leurs politiques monétaires. La Banque Centrale Européenne a notamment opéré sa première baisse de taux en juin, envoyant un signal positif aux investisseurs. Cette tendance devrait se poursuivre, avec des prévisions de nouvelles baisses de taux d'ici la fin de l'année, ce qui devrait réduire les coûts d'emprunt et stimuler l'activité sur le marché immobilier.

Nouvelles dynamiques d'investissement

Après une période d'attentisme, les fonds immobiliers disposant de liquidités semblent prêts à déployer leur capital. Les stratégies à valeur ajoutée et les actifs alternatifs gagnent en attractivité, permettant aux investisseurs de viser des rendements plus élevés et d'équilibrer leurs portefeuilles. L'immobilier résidentiel reste la cible privilégiée, suivi de près par les secteurs de l'industrie, de la logistique, des bureaux et du commerce.



Cependant, le marché fait face à une relative pénurie d'actifs disponibles par rapport aux cycles précédents, ce qui devrait accroître la concurrence pour les biens de qualité et les actifs alternatifs. Cette situation, combinée à une reprise des transactions, pourrait selon BNP Paribas REIM exercer une pression à la baisse sur les rendements , particulièrement dans les segments et les zones géographiques les plus prisés.

Six tendances clés pour 2024 et au-delà

1. Une année de transition prometteuse

2024 s'annonce comme une année charnière, offrant de bonnes opportunités d'investissement malgré des volumes plus modestes. Les stratégies à valeur ajoutée et les investissements "core" semblent particulièrement bien positionnés.



2. L'importance des fondamentaux

Les secteurs de la logistique et de l'hôtellerie devraient performer en 2024, suivis de près par les bureaux "prime". Géographiquement, les marchés matures comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France devraient attirer la majorité des capitaux .



3. Focus sur l'impact social

Les investisseurs accordent une importance croissante à l'impact social de leurs investissements, parallèlement aux considérations environnementales. 2024 pourrait être une année décisive dans la mise en place de critères ESG complets.



4. Le retour en grâce des bureaux "prime"

Malgré les risques, les bureaux de qualité redeviennent attractifs après un réajustement des prix. Deux types d'investisseurs se distinguent : ceux recherchant des actifs prestigieux à prix réduits et ceux visant des rendements élevés sur des actifs en difficulté.



5. Logistique vs Commerce : un équilibre à trouver

La logistique reste prisée, mais le commerce offre désormais des rendements intéressants après des années de sous-performance. Un rééquilibrage entre ces deux secteurs est attendu.



6. Santé et loisirs : des thématiques porteuses

Ces secteurs bénéficient d'une forte demande, portée par des tendances démographiques et de consommation favorables. Ils offrent des opportunités de diversification intéressantes, avec des profils de risque et de rendement complémentaires.

Perspectives et défis

Le marché immobilier européen semble entrer dans une nouvelle phase prometteuse. La reprise économique, la baisse de l'inflation et l'assouplissement monétaire créent un environnement favorable aux investisseurs. Cependant, la rareté relative des actifs et l'intensification de la concurrence appellent à une approche sélective pour les acquéreurs.



De façon générale, les investisseurs immobiliers devront faire preuve de flexibilité et d'esprit d’innovation pour saisir les meilleures opportunités. La diversification géographique et sectorielle, ainsi que l'intégration croissante des critères ESG, seront des éléments clés pour optimiser les performances à long terme et gérer les risques dans ce nouveau cycle.



En conclusion, 2024 s'annonce comme une année charnière pour l'immobilier européen après deux années de correction sur les prix et les volumes, offrant un potentiel de reprise intéressant pour les investisseurs avisés , capables d'adapter leurs stratégies à ce nouvel environnement de marché.