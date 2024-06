Le leasing immobilier-iStock-simpson33.jpg

La formule du leasing immobilier

Le « leasing », ou « location avec option d’achat » (LOA) en immobilier permet aux particuliers solvables, mais qui n’entrent pas dans les cases du circuit de financement traditionnel, de contracter un crédit-bail immobilier et donc d’accéder progressivement à la propriété. Lors de la signature du contrat de location, le locataire s’engage à verser un loyer, ainsi qu’une part d’épargne qui sera déduite du prix de vente du logement au moment de l’acquisition. En cas de transfert de propriété, le locataire peut lever l’option d’achat et devenir propriétaire du bien qu’il occupe. Le locataire conserve par ailleurs le droit de renoncer à l’acquisition du logement à échéance du bail.

Les avantages de la location avec option d’achat

Le leasing immobilier présente plusieurs avantages pour le locataire-accédant. Le premier est d’intégrer un logement avec option d’achat sans avoir à contracter de crédit immobilier auprès d’une institution financière. Il doit s’acquitter de son loyer pendant plusieurs années avant de lever l’option d’achat lorsque le bail de location arrivera à échéance. Le second avantage pour le locataire-accédant est qu’il pourra, s’il souhaite acquérir le logement, le faire sans fournir d’apport personnel : l’épargne versée mensuellement fera office d’apport à la fin du contrat. Le contrat de location avec option d’achat lui permet également de « tester » le bien immobilier pendant plusieurs années afin de confirmer ou non son choix de lieu de vie. À noter : si le locataire décide de ne pas lever l’option d’achat, son épargne lui est restituée à la fin du contrat de location, moyennant des frais.

Les avantages pour le propriétaire

Le leasing immobilier présente également plusieurs avantages pour le propriétaire. Il bénéficie d’un loyer pendant plusieurs années tout en sachant qu’il pourra le vendre à l’issue du contrat de LOA. Si le locataire décide de ne pas lever l’option d’achat, ce dernier est tenu de restituer le bien dans un état conforme à l’état des lieux d’entrée. Le prix de la transaction étant fixé au moment de la signature du contrat, il ne peut être renégocié au moment de la vente, le propriétaire sait donc quel montant il recevra. Enfin, la LOA lui permet de profiter des dispositifs de défiscalisation inscrits dans les lois Pinel et Denormandie.

Les inconvénients de la LOA

La LOA est une option intéressante pour les locataires-accédants et les propriétaires. Cependant, elle ne garantit pas immédiatement la vente au propriétaire. De plus, le prix étant fixé à l’avance, les deux parties ne disposent d’aucune marge de manœuvre de négociation à la baisse ou d’augmentation en cas de défaut majeur ou d’évolution du marché immobilier. Si le locataire décide de ne pas poursuivre le processus d’acquisition à la fin du bail et de récupérer son épargne, il devra s’acquitter de frais relatifs à son retrait – 3 % du prix de rachat garanti. Enfin, le locataire-acquéreur reste tributaire du financement traditionnel au moment du rachat. S’il n’obtient pas de crédit immobilier, la transaction est annulée.