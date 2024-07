Le fléau des logements vacants explose en Normandie, la région passe à l’action

C’est la région métropolitaine où le nombre de logements inoccupés a le plus augmenté entre 2009 et 2020. Pour lutter contre ce fléau, la région teste un nouveau dispositif d’aide sur huit territoires.

C’est un fléau qui touche plus de 3 millions d’habitations en France et qui ne cesse de s’étendre . Il ne s’agit pas des passoires thermiques (le pays en compte 4,8 millions) mais des logements vacants, ces lieux inhabités qui concernent désormais 8,2% du parc total. La Normandie en recense 150.000 et c’est surtout la région, hors Outre-mer, où leur nombre a le plus augmenté au cours de la dernière décennie. Un phénomène d’autant moins acceptable que la crise du logement se renforce , et que le principe de la Zéro artificialisation nette ( ZAN ) va rendre toujours plus délicat le fait de construire. Une série de signaux qui ont poussé la Région à réagir.

La Normandie, par l’intermédiaire de son président du conseil régional Hervé Morin, se penche sur huit territoires pour y tester des solutions qui vont au-delà de ce qui est fait actuellement pour pousser à la rénovation de logements, comme le rapporte Ouest-France . Cela passera par une aide renforcée pour la rénovation de logements vacants, dont le montant maximum passera de 10.000 à 12.000 euros. Et comme ce problème touche particulièrement les zones les moins denses, le dispositif pourra être mobilisé «dans les communes de moins de 500 habitants, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors» . Ce souci d’élargissement passe aussi par l’extension du dispositif régional de rénovation énergétique des grandes copropriétés aux petits ensembles. Et ce qui se limitait aux travaux dans les parties communes, concernera désormais les travaux des logements dans leur intégralité.

Passoires thermiques

Par ailleurs, le dispositif ne touchera pas exclusivement les «vrais» logements vacants, mais aussi ceux dont le DPE est très mauvais et qui pourraient le devenir dès 2025 en application de la nouvelle réglementation sur la location des passoires thermiques. Un dispositif qui n’a pas eu pour autant les faveurs de l’opposition, les écologistes dénonçant l’absence de crédits fléchés pour ce dispositif. De leur côté, les socialistes et apparentés estimaient qu’il faudrait aider les plus modestes et s’assurer que ces rénovations ne puissent pas servir à mettre sur le marché des locations touristiques de courte durée. Leurs amendements n’ont pas été retenus.