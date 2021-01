Le crédit d'impôt pour l'adaptation du logement après une perte d'autonomie est prolongé jusqu'en 2023 (illustration). (Pixabay)

La loi de finances 2021 prolonge de trois ans le crédit d'impôts pour les travaux destinés à adapter un logement après une perte d'autonomie. L'aide restera donc accessible jusqu'au 31 décembre 2023.

Le crédit d'impôt accordé pour aménager les logements des Français confrontés à une perte d'autonomie est toujours valable. Il devait durer initialement jusqu'au 31 décembre 2020. Mais la mesure a été prolongée de trois ans et restera donc en vigueur jusqu'à fin 2023, indique Capital. Pour bénéficier de cette aide, les personnes âgées ou handicapées concernées doivent remplir certains critères.

Accessible aux propriétaires et aux locataires

Leur perte d'autonomie doit notamment être matérialisée par la perception de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA). Une pension d'invalidité évaluée à 40% minimum peut aussi servir de justification. La nature des travaux engagés fait aussi partie des critères d'attribution. Ils doivent concerner l'amélioration de l'accès à une habitation ou l'adaptation de cette dernière à une perte d'autonomie.

L'aide de l'Etat est accessible à la fois aux locataires, aux propriétaires et aux occupants d'un logement à titre gratuit. Le pourcentage du montant des travaux pris en charge par l'Etat via le crédit d'impôt est variable et dépend de la nature des transformations.

Un plafond fixé à 5 000 euros

Les diagnostics établis par des professionnels en amont des travaux peuvent ainsi donner lieu à un crédit d'impôt représentant 40% de la facture. L'installation de matériel aidant les personnes à l'autonomie limitée donne quant à elle droit à un financement de 25% du coût total, précise la loi de finances 2021 déterminant les modalités du dispositif.

Pour être éligible à ce coup de pouce de l'Etat, les travaux doivent être effectués par un seul et même entrepreneur. La mesure est assortie d'un plafond fixé à 5 000 euros pour un bénéficiaire célibataire, veuf ou divorcé. Ce montant est multiplié par deux pour un couple effectuant une déclaration d'impôts commune. Une majoration de 400 euros est prévue pour chaque personne à charge.