Le coût de la prime d'activité

Le montant total alloué à la prime d'activité va frôler les 10 milliards d'euros pour l'année 2019. À l'approche du versement de la dernière prime d'activité mensuelle de l'année, l'État fait ses comptes. La popularité de l'allocation destinée à revaloriser le pouvoir d'achat des foyers aux faibles ressources a littéralement explosé en 2019, cumulant un budget total de 10 milliards d'euros.

Quid de la prime d'activité ?

Une aide revalorisée

Une demande croissante

La prime d'activité est une prestation sociale dont l'objectif est de compléter les revenus des travailleurs salariés ou autonomes aux ressources modestes. Elle est versée aux bénéficiaires par la Caisse nationale d'allocations familiales (CAF). Les personnes qui souhaitent en bénéficier doivent en faire la demande sur le site de la CAF. Elles doivent être âgés de plus de 18 ans, résider en France de manière permanente, assumer seul(e) la charge d'un ou plusieurs enfants, ou avoir une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non, dont le revenu net dépasse 932,29 euros par mois et se trouve en dessous du seuil de ressources spécifique aux situations professionnelles et familiales (en 2019 : 1 787 euros pour une personne seule ou 1,5 SMIC ; 2 794 euros pour un couple sans enfant dans lequel un seul membre de la famille travaille ; 3 754 euros pour un couple de deux enfants dont les deux parents ont un emploi et 3 342 euros pour un couple de deux enfants avec un seul salaire).Dans le contexte du début de la « crise des gilets jaunes », le gouvernement avait annoncé fin 2018 une augmentation de 90 euros maximum du montant de la prime d'activité, assorti d'un assouplissement des critères d'admissibilité. Une mesure permettant de réinjecter du pouvoir d'achat au sein des foyers les plus modestes. Le montant de base de la prime d'activité est désormais de 551,51 euros par mois et varie selon la situation familiale et les revenus de l'ensemble du foyer bénéficiaire. En pratique, la prime d'activité s'élève à 186 euros par personne en moyenne. Un célibataire sans enfant touchant 1 204 euros mensuels au SMIC perçoit ainsi 241 euros par mois.Selon les statistiques communiquées par la CAF, 4,1 millions de foyers ont touché la prime d'activité lors du premier trimestre 2019, soit une augmentation de 52,5 % par rapport au début de l'année 2018. L'État annonçait fin août qu'il consacrerait 8,8 milliards d'euros à cette aide pour 2019. Le coût total a finalement été revu à la hausse, prévoyant une dépense de 10 milliards d'euros sur l'année complète. En comparaison, en 2018, l'État a consacré 5,6 milliards d'euros à la prime d'activité. Avec la simplification des démarches et la suppression de la déclaration trimestrielle des ressources, les observateurs prévoient un accroissement significatif du nombre de bénéficiaires dès janvier 2020.