Le concept de maison flottante

La maison flottante est comme son nom l'indique une habitation installée sur une plateforme flottante sur l'eau, reposant sur un système de flotteurs en plastique, en aluminium ou encore en béton. Elle est similaire à une maison traditionnelle en termes de confort, d'espace de vie et d'équipements. Mais son impact environnemental est souvent moindre puisqu'elle ne nécessite pas de fondation en béton et elle est la majeure du temps construite en bois. Le concept n'est pas nouveau en soi, car il existe déjà de nombreuses habitations de ce type dans le monde, par exemple en Amérique latine, mais aussi en Europe. Les Pays-Bas sont d'ailleurs précurseurs en la matière. 35% du territoire étant sous le niveau de la mer, les spécialistes de l'urbanisme ont dû trouver une parade aux risques de crues et d'inondations. A tel point que les maisons flottantes représentent dans le pays une part sans cesse plus importante du parc résidentiel total. En France en revanche, l'activité n'en est qu'à ses débuts mais elle est très prometteuse. Des entreprises sont spécialisées sur le créneau, comme certaines implantées en Bretagne notamment. La maison flottante semble alors répondre parfaitement à la problématique majeure de la montée des eaux, des inondations et du recul du trait de côte qui est à l'œuvre sur tout le littoral français. Mais au-delà du sens strict d'habitat résidentiel, les constructions flottantes s'adaptent à de nombreuses activités : gîtes, restaurants, hôtels... Et elles s'adaptent également à tout type de plan d'eau, que cela soit des lacs, des rivières, des canaux, des fleuves, des étangs et bien entendu le domaine maritime.La réglementation en vigueur autour de la maison flottante est en effet encore floue. Cet habitat alternatif est considéré à ce jour comme un bateau. Cette singularité implique une marche à suivre particulière. Ainsi, pour implanter une maison flottante sur un plan d'eau, il faut au préalable obtenir non pas un permis de construire mais une autorisation d'occupation, à savoir la COT pour Convention d'Occupation Temporaire. Le futur propriétaire doit pour cela s'adresser aux VNF : Voies Navigables de France. Aussi, à l'instar de tous les navires, la maison flottante se doit d'être homologuée auprès de la DDTM, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. Ce qui suppose d'être obligatoirement équipées de bouées et de gilets de sauvetage, comme pour tous les bateaux de plaisance notamment. Qui plus est, une maison flottante doit être immatriculée, là encore comme un bateau, et à plus forte raison si elle est installée sur un plan d'eau public. Il y a ainsi fort à parier que la maison flottante est promise à un bel avenir en France même si la réglementation demande encore à être adaptée.