Le château de la fromagerie est menacé à Montauban-de-Bretagne

Implantée dans un ensemble industriel, cette ancienne demeure patronale est aujourd'hui visée par un permis de démolition.

À Montauban-de-Bretagne, on le connaît sous le nom de «château de la fromagerie Delisse». Cette demeure construite au tout début du 20e siècle par la famille Delisse était le symbole de la réussite économique de ces entrepreneurs qui se sont développés dans le fromage et l'industrie laitière. Le site a continué à se développer fidèle à cette vocation mais est aujourd'hui propriété du groupe Entremont. Or ce dernier envisage de démolir le château, comme l'a révélé le quotidien Ouest-France .

À en croire le journal breton, un permis de démolition aurait été déposé et accepté. Il vise toute la zone la plus ancienne de la fromagerie dont les bâtiments seraient vétustes et inclut le château. Le directeur de l'usine qui précise que les travaux ne démarreront pas immédiatement pour des raisons budgétaires admet par ailleurs que la problématique de la conservation du château se pose. «Même si personne n'a envie de voir disparaître le château, il va nous falloir réponde à des questions de sécurité du site», explique-t-il à Ouest-France.

De précieuses mosaïques ornent l'entrée

Il est vrai que si la population locale est attachée à ce monument intimement lié à l'histoire de la commune, le lieu n'a plus aucun contact avec le public. Ce site d'Entremont est en effet exclusivement dédié à la production et n'accueille pas de clients. Dans tous les cas de figure, la direction de l'usine prévient qu'elle conservera les éléments les plus remarquables du château. Il est d'ores et déjà acté que les mosaïques Odorico (du nom d'un célèbre mosaïste d'origine italienne installé à Rennes) ornant le sol de l'entrée seraient prélevées pour être préservées.