Le chanteur Gims compte vendre 120 villas pour 100 millions à Marrakech

Résident marocain depuis des années, l’artiste joue les promoteurs en lançant un programme immobilier de luxe avec des logements vendus entre 500.000 et 1 million d’euros.

C’est ce dimanche 9 juin que le rappeur Gims a effectué le lancement officiel de son programme immobilier à 100 millions d’euros. Pour ses débuts dans la promotion immobilière, l’artiste a vu grand avec un luxueux projet à quelques kilomètres de Marrakech , baptisé «Sunset Village Private Residences». Plus d’une centaine de villas haut de gamme devraient être livrées à partir de 2026, pour des prix unitaires compris entre 500.000 euros et un million d’euros.

Selon le site Forbes qui a présenté le projet , on y retrouvera 118 habitations haut de gamme de 470 m² habitables installées sur une parcelle de près de 13 hectares, répartie des deux côtés de la route d’Amizmiz. Chaque villa aura par ailleurs droit à un terrain de 400 m² à 1200 m². Rappelons que l’auteur de «Bella» ou de «Sapés comme jamais» réside depuis plus de 10 ans au Maroc, qu’il a déjà côtoyé le roi Mohammed VI, déclarant même s’être lié d’amitié avec lui et sa famille.

Lagon artificiel de 3000 m²

La construction à proprement parler serait confiée à une entreprise locale, Horizon Développement, tandis que l’architecte Lubna el Yazidi, de l’agence Line Architectes, va piloter le chantier. Au vu des images du projet, on remarque que les villas devraient adopter un style minimaliste chic et surtout qu’il y aura un lagon artificiel de 3000 m², plutôt qu’une piscine collective, donnant l’impression d’être sur plage. Chaque habitation aura en revanche sa piscine privative et disposera de 4 chambres, 1 au rez-de-chaussée et 3 à l’étage. Et au sommet, chaque villa disposera d’un toit-terrasse offrant des vues sur l’Atlas.

Le projet est prévu en trois phases: avec 26 lots dans un premier temps, puis le cœur du programme avec 72 villas et la cerise sur le gâteau: les 20 dernières réalisations qui promettent d’être les plus luxueuses. Le projet pourrait notamment bénéficier des grands événements qui vont concerner le Maroc dans les années qui viennent: à savoir l’accueil de la Coupe du monde de football (avec l’Espagne et le Portugal) en 2030 et ligne de train à grande vitesse reliant Marrakech à Casablanca.