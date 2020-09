Laeticia Hallyday vend sa villa de Los Angeles pour 15 millions d'euros

Laeticia Hallyday doit se séparer de cette maison de plus de 1000 m² que Johnny Hallyday a fait construire en 2010.

Elle est moins emblématique que «La Lorada» à Saint-Tropez (83) ou «La Savannah» à Marnes-la-Coquette (78) mais elle fait aussi partie du patrimoine de Johnny Hallyday qui en avait fait son pied-à-terre. Dix ans après sa construction, la villa de Pacific Palisades, près de Los Angeles, au bord de l'Océan Pacifique, est à vendre. Son prix? 17,9 millions de dollars soit 15 millions d'euros, selon une annonce publiée par le réseau immobilier Coldwell Banker Realty, confirmant une information du magazine Closer.

Fasciné par les États-Unis, Johnny Hallyday a longtemps effectué des allers-retours entre la France et le pays de l'Oncle Sam. En 2010, l'«idole des jeunes» fait construire une villa de plus de 1000 m² habitables, au bord de l'Océan Pacifique (voir la carte ci-dessous). Dans ce secteur doré où les stars se disputent les plus belles propriétés, il estimait pouvoir vivre en toute tranquillité.

Le chanteur, décédé en décembre 2017, y bichonnait sa collection de voitures et de motos. Comme souvent la longue liste d'équipements a de quoi faire rêver: une bibliothèque, une cuisine de chefs, un spa avec vue sur le canyon, un théâtre de 18 places, une salle de sport, une piscine à débordement, un sauna, une cave à vin, un ascenseur ou encore un garage pour 4 voitures.

Dix ans plus tard, c'est donc une nouvelle page qui se tourne pour Laeticia, qui vivait encore dans cette villa avec ses deux filles, Jade et Koy. La veuve de Johnny a certes annoncé en juillet dernier avoir trouvé un accord avec Laura Smet, la fille du rockeur. David, son frère, a, quant à lui, abandonné ses procédures concernant l'héritage de leur père. Mais les ennuis de Laeticia ne sont pas terminés pour autant: elle a encore des démêlés avec le fisc à propos de la dette fiscale qu'elle et Johnny ont contractée. Ce qui oblige Laeticia Hallyday à se séparer, à contrecœur donc, de cette villa familiale.