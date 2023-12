Label ISR: peut-on faire confiance à la refonte mise en place par Bercy?

Le label Investissement Socialement Responsable connaît une réforme amenant plusieurs entreprises à être prochainement exclues de certains fonds. ( crédit photo : Shutterstock )

La réforme du label Investissement Socialement Responsable devient concrète en 2024

Le label ISR est au cœur de sulfureux débats [LB1] depuis plus de deux ans, en raison de la présence d’entreprises pétro-gazières dans ses grilles de sélection. Les défenseurs d’une finance plus durable lèvent la voix pour exiger sa réforme, en insistant sur l’importance de critères plus exigeants. Le 7 novembre, le ministre de l‘Économie présentait des changements substantiels du label. Ils entreront en vigueur à partir du 1er mars 2024. À partir de cette date, les fonds labellisés «investissement socialement responsable» ne pourront plus financer des entreprises nuisibles au climat.