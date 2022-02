La ville idéale de demain imaginée par les Français

Les Français, sondés via une consultation citoyenne publiée ce mardi, veulent des quartiers plus autonomes et des logements rénovés.

Comment construire des villes plus durables, pour tous? C’est la question posée à des Français par l’Université de la Ville de Demain sur la plateforme Make.org et qui a rassemblé presque 40 000 votants (enquête réalisée entre novembre 2021 et début janvier 2022). Cette consultation citoyenne a pour vocation de nourrir les programmes des candidats à l’ élection présidentielle . Ces derniers réagiront aux résultats de ce sondage, qui sont rendus publics ce mardi 8 février, et dévoileront leur programme pour la ville de demain.

Les citoyens sont massivement d’accord pour rendre les quartiers plus autonomes, mieux desservis par les transports et disposant de commerces de proximité. Un souhait à rebours des quartiers monofonctionnels du 20ème siècle qui séparent souvent les bureaux des zones résidentielles et commerciales. La nature en ville est l’un des sujets les plus abordés par les citoyens qui soutiennent une forte végétalisation afin d’améliorer la qualité de vie. Le record absolu de votes positifs pour une proposition (92 %) est ainsi atteint par Mark qui propose de “ planter des arbres pour garantir un minimum d’espace libre et naturel (protection contre la pollution, le bruit et les canicules .”

Les votants sont en revanche divisés sur les actions à mener pour végétaliser les villes. Dominique recommande d’« enfouir les bâtiments et les infrastructures dans des forêts urbaines avec des végétaux proliférants, filtrants, absorbants ». Une idée soutenue par seulement 49% des citoyens et réfutée par 26% d’entre eux.

Les propositions citoyennes sur l’étalement urbain sont loin de faire consensus, surtout celles visant à interdire les maisons. Éric souhaite « privilégier des petits immeubles de 3 ou 4 étages, au lieu des maisons individuelles gaspilleuses de terres agricoles ». Une proposition controversée qui recueille 46% de votes défavorables contre 40% de «oui». Ces propos rappellent ceux de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui avait remis en cause le modèle des maisons individuelles, en octobre dernier, créant une vive polémique. La beauté des espaces urbains retient également l’attention des citoyens: « Il faut remettre de l’esthétisme dans les constructions! (on en a marre de la laideur des villes, des zones commerciales et industrielles) », se plaint Cyril. Un regret partagé par 79% des votants.

Miser sur l’habitat existant

Quant à l’accélération de la transition énergétique , elle requiert l’adhésion des citoyens qui souhaitent généraliser l’isolation de tous les bâtiments publics et privés. Les votants veulent rénover le bâti existant au lieu de favoriser les nouvelles constructions. « Il faut que les assurances permettent le réemploi de matériaux issus de déconstructions (portes, poignées, sols, etc.) », selon Vincent, une recommandation plébiscitée par 71% des participants.

Les mesures contraignantes pour les particuliers ne sont pas appréciées par les votants comme le conditionnement des permis de construire aux pratiques énergétiques. EP recommande « un malus à la vente pour les logements mal isolés ». Une mesure controversée tout comme celle d’Ardoingt. « Il faut imposer des consignes de températures de climatisation et de chauffage minimales et maximales ».

Une meilleure gestion des logements sociaux

En ce qui concerne les logements sociaux , les Français veulent améliorer leur gestion. « Il faut obliger les personnes en logements sociaux n’ayant plus de raison d’y être de les quitter pour libérer la place à plus démuni qu’eux », affirme Anthony, une proposition qui comptabilise 72% de voix pour.