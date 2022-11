La Ville de Paris lance une assurance habitation à prix cassés

Les locataires parisiens du parc social et du parc privé, sous conditions de ressources toutefois, pourront bénéficier d’une nouvelle assurance à un tarif préférentiel, à partir de janvier 2023.

En tant que locataire, assurer son logement est obligatoire afin de couvrir les dommages causés à son bien en cas de sinistre. La Ville de Paris souhaite « permettre au plus grand nombre d’avoir accès à une assurance habitation et endiguer les conséquences que cela peut avoir pour les personnes mal assurées ou non assurées (l’absence d’assurance est motif de rupture de bail et d’expulsion)». Elle lance une assurance habitation parisienne pour les locataires aux revenus modestes et de la classe moyenne, en partenariat avec l’assureur Wakam, en janvier 2023. Cette assurance couvre les principaux risques mais aussi le vol, les bris de glace et les dommages électriques. Qui peut y avoir accès? Les locataires parisiens (y compris en colocation) du parc social et du parc privé, sous conditions de ressources toutefois. Une personne seule devra gagner 24.316 € par an (soit 2026 € par mois) et un couple 36.341 € (soit 3028 € par mois). Des plafonds qui seront actualisés chaque année.

Cette nouvelle assurance habitation est-elle vraiment plus avantageuse que les autres? Les tarifs proposés par cette assurance sont identiques dans tous les arrondissements de Paris alors que l’arrondissement impacte le prix des autres assurances habitations. « Cela s’explique, en partie, par l’attractivité et le rayonnement des différents arrondissements (monuments historiques, lieux culturels, etc.), mais aussi par le contexte immobilier dans ces arrondissements », selon le comparateur d’assurance Les Furets.com. Les 1er, 3e, 5e et 13e arrondissements de Paris se situent dans les arrondissements les moins chers en termes d’assurance habitation à Paris. À l’opposé, les 8e, 9e, 16 e et 17 e arrondissements sont parmi les arrondissements les plus chers.

Une économie de 50 € par an pour un studio

Et en termes de coûts, l’assurance parisienne est là aussi plus avantageuse que les autres. Pour un studio, comptez 130,18 €/ an soit 10,85 € par mois. Selon le comparateur d’assurance Les Furets. com, le prix moyen d’une assurance habitation pour un une pièce tourne autour des 180 € par an, soit 15 euros par mois. Les prix les plus bas seraient de 93 € et les plus élevés avoisineraient les 266 €. Le gain serait donc de 50 € par an avec la nouvelle assurance habitation. De même, pour un deux pièces, comptez 167,65 €/an soit 13,97 € par mois alors que les autres assurances habitations proposent un tarif annuel moyen de 233 € donc 19 € par mois, soit une économie de plus de 60 € par an. Pas de frais de dossier pour cette assurance parisienne ni de critère d’exclusion pour des sinistres antérieurs.

Pour ce qui est de la franchise, la somme qui reste à la charge de l’assuré après un sinistre et qui ne sera donc pas remboursée par l’assurance, elle est de 120 € quel que soit le sinistre. Selon le courtier d’assurances Réassurez-moi, le montant de la franchise varie d’une assurance à l’autre: de 380 € chez Allianz à 240 € chez Groupama, en passant par 160 € à la Maaf ou encore 157 € chez Axa. Là encore, l’assurance habitation parisienne semble gagner le match.